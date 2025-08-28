TPHCM sẽ nâng mức hỗ trợ 5 triệu đồng cho phụ nữ sinh 2 con trước 35 tuổi

Tại kỳ họp HĐND TPHCM lần thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) khóa X diễn ra chiều 28/8, Phó chủ tịch thường trực UBND TPHCM Nguyễn Văn Thọ đã trình bày 31 nội dung, gồm: 17 tờ trình về quy phạm pháp luật, 14 tờ trình cá biệt của chính quyền thành phố. Trong đó, UBND TPHCM gửi tới kỳ họp dự thảo nghị quyết quy định về chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn.

Với chính sách được đề xuất, TPHCM sẽ hỗ trợ 5 triệu đồng cho người sinh đủ 2 con trước 35 tuổi, thay vì mức hỗ trợ cũ là 3 triệu đồng như chính sách trước đây.

Ngoài ra, xã có 3 năm liên tục đạt và vượt tỷ lệ 60% cặp vợ chồng trong tuổi sinh đẻ sinh đủ 2 con được đề xuất tặng bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố, kèm theo hỗ trợ tiền 30 triệu đồng.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh phát biểu khai mạc kỳ họp (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Xã có 5 năm liên tục đạt và vượt tỷ lệ 60% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ 2 con được đề xuất nhận bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố, kèm hỗ trợ tiền 60 triệu đồng.

Để khuyến khích, khen thưởng, hỗ trợ góp phần nâng cao chất lượng dân số, TPHCM sẽ hỗ trợ phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng sống tại xã đảo Thạnh An, đặc khu Côn Đảo là 2 triệu đồng cho việc tầm soát trước sinh, tầm soát sơ sinh, và khoản tiền hỗ trợ khác.

Theo UBND TPHCM, việc tăng mức hỗ trợ lên 5 triệu đồng là cần thiết, phù hợp thực tiễn nhằm tạo động lực mạnh mẽ hơn để phụ nữ sinh đủ 2 con trong độ tuổi sinh lý thuận lợi, góp phần giảm rủi ro y tế và nâng cao chất lượng dân số. Mức hỗ trợ trên được đưa ra trên cơ sở xem xét kỹ lưỡng thực trạng mức sinh rất thấp của TPHCM.

Năm 2024, tổng tỷ suất sinh tại TPHCM chỉ đạt 1,39 con/phụ nữ, thấp hơn nhiều so với mức sinh thay thế mà Việt Nam đang duy trì (2-2,1 con/phụ nữ). Tình trạng này kéo dài sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy như già hóa dân số nhanh, thiếu hụt lao động, ảnh hưởng đến an sinh xã hội…

TPHCM ước tính, tổng kinh phí thực hiện chính sách này trong một năm là khoảng 97 tỷ đồng. Kinh phí tăng khoảng 76% so với chính sách hiện hành do TPHCM mở rộng địa giới hành chính, sáp nhập thêm diện tích tự nhiên và quy mô dân số của Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Kỳ họp HĐND TPHCM lần thứ 3, khóa X, khai mạc chiều 28/8 (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Vấn đề tỷ lệ sinh thấp và già hóa dân số của TPHCM đã nhiều lần được đề cập tới thời gian qua. Tại hội nghị lấy ý kiến cán bộ lãnh đạo cao cấp, lãnh đạo TPHCM nghỉ hưu góp ý dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố diễn ra đầu tháng 8, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh việc tăng trưởng kinh tế cao phải đi đôi với sự phát triển bền vững về con người.

Trong thực tế, TPHCM trước đây có mức sinh thấp nhất cả nước (khoảng 1,35-1,39 con/phụ nữ). Sau khi sáp nhập 3 địa phương, mức sinh của TPHCM mới sau sáp nhập là khoảng 1,45 con/phụ nữ.

"TPHCM là siêu đô thị lớn nhất cả nước về kinh tế, nhưng cũng là siêu đô thị đẻ ít nhất cả nước. TPHCM không duy trì được con người, người lao động nên cần người nhập cư, nếu không có người nhập cư, TPHCM sẽ không được như hôm nay", ông Nguyễn Thiện Nhân nhận định.