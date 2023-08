TPHCM sắp xếp lại khu phố và ấp, lực lượng công an, quân đội bố trí ra sao?

Sáng 11/8, UBND TPHCM tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn. Sự kiện có sự tham dự của ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM, cùng các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện kế hoạch sắp xếp khu phố, ấp.

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM, tham gia hội nghị triển khai kế hoạch sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn (Ảnh: Q.Huy).

Ông Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM, cho biết, sau khi sắp xếp, TPHCM chỉ còn khu phố, ấp dưới phường, xã, thị trấn. Thành phố không duy trì mô hình tổ dân phố, tổ nhân dân.

"Việc sắp xếp khu phố, ấp hướng tới mục tiêu kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở. Đồng thời, những vấn đề trong quá trình sắp xếp cần được xử lý, giải quyết kịp thời", ông Nhân thông tin.

Ngoài ra, việc sắp xếp khu phố, ấp không được làm thay đổi địa giới hành chính cấp xã, không làm phát sinh việc xây dựng mới trụ sở làm việc của khu phố, ấp. Đồng thời, thành phố cần có quy chế phối hợp hoạt động giữa khu phố, ấp với lực lượng công an, quân sự.

Ông Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM (Ảnh: Q.Huy).

Quán triệt chỉ đạo khẩn của Thành ủy TPHCM về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai sắp xếp khu phố, ấp, bà Thái Thị Bích Liên, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy thành phố, nhấn mạnh, việc sắp xếp khu phố, ấp cần được tổ chức thực hiện cụ thể, đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế và tạo sự đồng thuận, ủng hộ cao của các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên.

Trong số các nhiệm vụ cần thực hiện để sắp xếp khu phố, ấp, Thành ủy TPHCM yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND thành phố lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành tham mưu trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự.

Cụ thể, Công an thành phố cần xây dựng phương án bố trí tương đồng, thống nhất địa bàn quản lý của cảnh sát khu vực phù hợp với đề án sắp xếp khu phố, ấp mới. Công an TPHCM cần chỉ đạo lực lượng tại quận, huyện, TP Thủ Đức tuyển dụng, bố trí bảo vệ dân phố mới chia tách, sáp nhập, thành lập.

Bà Thái Thị Bích Liên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy thành phố, quán triệt các nội dung chỉ đạo từ Thành ủy (Ảnh: Q.Huy).

Công an TPHCM phối hợp với Bộ Tư lệnh thành phố hướng dẫn công an quận, huyện, TP Thủ Đức xây dựng quy chế phối hợp của lực lượng công an, quân sự trong công tác quốc phòng, an ninh ở khu phố, ấp.

Bộ Tư lệnh thành phố cần chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự ở địa phương bổ nhiệm khu đội trưởng, ấp đội trưởng, bổ sung dân quân tại chỗ theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, thành phố cần nghiên cứu, xây dựng các tiêu chí và đề xuất hình thức khen thưởng, động viên phù hợp với người thôi làm nhiệm vụ ở khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân. Qua đó, địa phương sẽ tôn vinh công lao của lực lượng này trong thời gian qua, gắn với các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước.

Về tiến độ thực hiện sắp xếp khu phố, ấp tại TPHCM, ông Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố thông tin, trong tháng 8, TP Thủ Đức cùng các quận, huyện khẩn trương triển khai thực hiện sắp xếp khu phố - ấp tại địa bàn quản lý.

Tháng 9, thành phố sẽ tổ chức hội nghị nghe các địa phương báo cáo tình hình thực hiện, từ đó rút ra kinh nghiệm của các phường, xã, thị trấn đã xong phần chuẩn bị.

Từ tháng 9 đến tháng 10 năm nay, TP Thủ Đức và các quận, huyện tiếp tục hoàn thành kế hoạch sắp xếp khu phố, ấp theo quy định của Trung ương và gửi hồ sơ về Sở Nội vụ thẩm định.

Trong tháng 10, Sở Nội vụ tham mưu UBND TPHCM trình HĐND thành phố xem xét ban hành nghị quyết sắp xếp khu phố, ấp và chế độ, chính sách khi thực hiện sắp xếp.

Tháng 1/2024, các địa phương thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ theo Nghị quyết của HĐND thành phố và tổ chức lễ công bố ra mắt khu phố, ấp mới.

Tháng 2/2024, phường, xã, thị trấn hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy tại khu phố, ấp mới.

Tháng 3/2024, TPHCM sẽ tổ chức hội nghị tổng kết sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn theo quy định của Trung ương.