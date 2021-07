TPHCM phát tiền hỗ trợ Covid-19 tận nhà, dân nhận qua khe cửa vì sợ dịch

Ngày 15/7, chính quyền các cấp nhiều quận, huyện của TPHCM đang gấp rút triển khai trao tiền hỗ trợ Covid-19 trong gói 886 tỷ đồng cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Một số địa phương đi đến tận nhà để trao tiền tận tay cho dân.

Ghi nhận tại phường 4, quận 3 (TPHCM), các cán bộ phường cầm danh sách cùng tiền hỗ trợ cho người lao động đi tới gõ cửa từng nhà trong khu vực để trao tiền. Tuy nhiên, nhiều gia đình chưa thể nhận được tiền vì phải đi cách ly, hoặc bị phong tỏa do dịch bệnh.

Theo ông Nguyễn Văn Đức - Chủ tịch UBND phường 4 (quận 3) cho biết, hiện trên địa bàn phường có 6 nhóm đối tượng lao động được quận phê duyệt để hỗ trợ tiền Covid-19, tổng số người được nhận 1.024 người, sau 2 ngày thì phường đã phát tiền hỗ trợ được hơn 400 trường hợp.

Theo Chủ tịch UBND phường 4, do tình hình dịch bệnh căng thẳng, tránh việc để người dân tụ tập đông đúc thì phường đã quyết định cho cán bộ đến từng nhà để phát cho người dân. Hiện toàn phường có 4 tổ công tác sẽ lần lượt chia danh sách để phát tiền.

"Công tác phát tiền hỗ trợ người dân có phần hơi chậm so với kế hoạch, lý do là hiện có 5/6 khu phố của phường có khu vực bị phong tỏa, việc phát tiền hỗ trợ sẽ phải rời lại đối với những gia đình là F0 phải đi cách ly. Với những người trong khu phong tỏa tại nhà thì phường sẽ cử người mặc đầy đủ bảo hộ để mang tiền tới phát cho dân. Dự kiến trong khoảng 2 ngày 16-17/7 công tác hỗ trợ tiền Covid-19 cho dân sẽ hoàn thành", ông Nguyễn Văn Đức nói.

Để có thể nhận tiền, người dân chỉ cần cung cấp giấy tờ tùy thân đúng với danh sách của phường là sẽ được ký nhận tiền hỗ trợ.

Bà Nguyễn Thị Tuyết (ngụ phường 4, quận 3) cho biết, trước đây làm nhân viên phục vụ ở căng tin tại Bệnh viện Bình Dân (quận 3), tuy nhiên do dịch bệnh nên căng tin phải đóng cửa, cô thất nghiệp ở nhà đã hơn 2 tháng nay.

"Cả nhà tôi có 6 nhân khẩu, trong đó 2 con nhỏ đang đi học, 4 người đi làm thì nay đều thất nghiệp cả rồi, chỉ biết ngồi ở nhà chờ qua dịch thôi. Với số tiền 1,5 triệu đồng Chính phủ hỗ trợ, tôi sẽ dành để mua lương thực, thực phẩm hàng ngày cho gia đình, hy vọng là có thể đủ để ăn trong khoảng 15 ngày hoặc hơn. Hiện gia đình cũng không còn tiền nữa, giờ cầm cự được ngày nào hay ngày đó", bà Tuyết chia sẻ.

Trong khi đó, ông Tăng Chí Huỳnh (ngụ đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 4) khá bất ngờ khi nghe cán bộ phường gõ cửa để phát tiền hỗ trợ. Để tránh tiếp xúc với người lạ, ông Huỳnh giăng dây mềm để tự "phong tỏa" nhà mình lại. Cán bộ phường đưa danh sách để ông Huỳnh ký nhận qua hàng rào.

"Tôi nghe tin người dân sẽ được hỗ trợ tiền Covid-19, nhưng cũng chưa biết làm sao để nhận tiền, cũng không biết khi nào tiền mới tới tay người dân, vậy nên cũng không mong chờ nhiều. Nhưng không ngờ, nay cán bộ phường lại tới phát tiền tận nhà, tôi vui lắm", ông Huỳnh phấn khởi nói.

Bà Huỳnh Ánh Mai, nhân viên bán hàng của một doanh nghiệp tại ở chợ Bình Tây cùng con trai là 2 trong số 6 nhân khẩu trong gia đình được nhận tiền hỗ trợ Covid-19. Bà mai cho biết đã nghỉ làm từ 2 tháng nay do dịch bệnh phức tạp, chủ doanh nghiệp chỉ hỗ trợ một phần nhỏ, cũng không đủ để cả gia đình mua lương thực thời gian dài được.

Bà Mai cho biết, từ khi nghỉ việc, cả gia đình phải chi tiêu hạn hẹp, chắt bóp từng đồng để dành mua đồ ăn hàng ngày. Thực phẩm cũng không đầy đủ như trước được. "May mà có số tiền hỗ trợ này tới kịp thời, hai người được 3 triệu, chắc sẽ cầm cự được thêm khoảng một tháng nếu chỉ dùng để mua đồ ăn, gạo. Hy vọng dịch sớm qua đi, đi làm lại thì mới có tiền mà sống", bà Mai nói.

Trong khi đó, nhiều người dân lo lắng lây lan dịch bệnh khi tiếp xúc người lạ, nên đành đóng cửa kín mít, cán bộ phường chỉ có thể chuyển tiền hỗ trợ qua khe cửa cho người dân.

HĐND TPHCM đã thông qua gói an sinh hỗ trợ người dân gặp khó vì đại dịch Covid-19 với tổng kinh phí 886 tỉ đồng, hỗ trợ 6 nhóm đối tượng, trong đó có 226.000 LĐ tự do. Tính đến 13/7, đã có 46% LĐ tự do được hỗ trợ. Dự kiến ngày 15/7, TPHCM kết thúc chi trả cho các LĐ tự do giãn cách từ ngày 31/5 - 2/6; đồng thời tiếp tục triển khai hỗ trợ đợt 2 trong 15 ngày giãn cách, với mức 50.000 đồng/người/ngày. Những đối tượng còn lại của Nghị quyết 68 sẽ thực hiện quyết liệt, hoàn thành công tác hỗ trợ ngay trong tháng 7.