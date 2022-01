TPHCM lên kịch bản người đi xe khách dịp Tết tăng cao bất ngờ

Tại buổi họp báo của Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 và phục hồi kinh tế TPHCM chiều 24/1, ông Bùi Hòa An - Phó Giám đốc Sở GTVT TPHCM - cho biết, đơn vị đã chuẩn bị các kịch bản trong tình huống hành khách di chuyển bằng phương tiện vận tải tăng cao bất ngờ. Tuy nhiên, theo dự báo, lượng hành khách trong đợt cao điểm Tết năm nay chỉ bằng 50% so với thời điểm chưa có dịch Covid-19.

"Lượng khách trong cao điểm từ 27 Tết Nguyễn đán (29/1) dự kiến không quá 60.000 khách/ngày. Bến xe Miền Đông dự kiến không quá 25.000 khách/ngày, Bến xe Miền Tây dự kiến không quá 30.000 khách/ngày, các bến còn lại không quá 5.000 khách/ngày" - ông Bùi Hòa An phân tích số liệu.

TPHCM đã chuẩn bị kịch bản cho trường hợp lượng khách di chuyển tăng cao bất ngờ (Ảnh: Nguyễn Quang).

Về giá cả đi lại dịp giáp Tết, Sở GTVT đã tiếp nhận 22 hồ sơ điều chỉnh tăng giá vé do lượt về của xe không có khách. Mức tăng không quá 40% đối với các tuyến từ TPHCM đi các tỉnh, thành miền Tây, Tây Ninh và không quá 60% đối với các tuyến từ TPHCM đi đến các địa phương còn lại.

Hiện tại, TPHCM đã có 315 tuyến xe liên tỉnh đã hoạt động, công suất tiếp nhận của các bến xe là hơn 13.000 xe/ngày, tương ứng với hơn 364.000 hành khách. Các tuyến giao thông từ TPHCM đã kết nối với 50 tỉnh, thành sau đợt bùng phát dịch Covid-19.

"Bình Phước chưa kết nối lại hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh với thành phố do dịch bệnh còn phức tạp. Các tỉnh Lạng Sơn, Hòa Bình, Quảng Ninh, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Hưng Yên đã tổ chức tuyến liên tỉnh cố định nhưng chưa có đơn vị vận tải đăng ký hoạt động do lượng khách thấp" - ông Bùi Hòa An phân tích.

Phó Giám đốc Sở GTVT TPHCM thông tin thêm, sáng nay, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã làm việc với địa bàn để phối hợp trong đảm bảo an toàn dịp Tết Nguyên đán. Bên cạnh đó, Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an cũng lên phương án phân luồng từ xa đối với việc di chuyển của người từ TPHCM, các tỉnh miền Tây, Tây Nguyên, chú trọng đến công tác đo nồng độ cồn, việc tuân thủ các quy định pháp luật trong tham gia giao thông.

Bên cạnh đó, Sở GTVT đã xây dựng kế hoạch nhằm đảm bảo công tác phòng, chống Covid-19 tại các bến xe và trên các phương tiện vận tải hành khách. Cụ thể, đơn vị yêu cầu các bến xe xây dựng phương án xử lý khi phát sinh ca mắc Covid-19, đồng thời Sở sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra việc phục vụ trong dịp Tết Nguyên Đán 2022.