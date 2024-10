TPHCM dự kiến mưa lớn hơn 100mm chiều tối nay

Ngày 21/10, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, trận mưa tối qua (20/10) tại TPHCM có vũ lượng rất lớn. Một số quận, huyện có lượng mưa lên đến hơn 100mm.

Cụ thể, khu vực huyện Hóc Môn có lượng mưa 126,2mm và Cần Giờ 103,4mm. Một số khu vực tại phường An Phú (TP Thủ Đức), xã Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh)… có lượng mưa từ 49mm đến 81,4mm.

Ngoài ra, đêm 20/10, tại địa bàn các tỉnh miền Tây như: Cà Mau, Kiên Giang, An Giang, Long An có lượng mưa từ 33,4mm đến 101,4mm.

Mưa gây ngập đường tại khu vực thị trấn Hóc Môn đêm 20/10 (Ảnh: A.Đ.).

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, áp cao lạnh lục địa tăng cường lệch đông. Rãnh áp thấp có trục Nam Bộ - Nam Trung Bộ duy trì hoạt động với cường độ mạnh dần. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới lấn Tây qua Bắc Bộ.

Do đó, trưa, chiều và đêm nay có mưa nhiều nơi, lượng mưa tăng nhẹ so với 24 giờ trước. Có nơi mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to, vùng trọng tâm mưa tập trung ở phía Bắc miền Đông (phía Bắc tỉnh Bình Phước, phía Bắc tỉnh Đồng Nai và phía Nam TPHCM).

Đồng thời, mưa lớn cũng diễn ra ở khu vực miền Tây, như: Sóc Trăng, Trà Vinh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Cà Mau, Hậu Giang, Đồng Tháp, An Giang. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngoài ra, triều cường xuống chậm, nhưng vẫn ở mức cao và kết hợp với mưa gây ngập sâu ở khu vực trũng thấp, ven sông, ảnh hưởng đến sinh hoạt, các phương tiện tham gia giao thông.

Trong 2-3 ngày tới, thời tiết TPHCM và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to, mưa tập trung chủ yếu về chiều và tối. Từ 23/10 trở đi, mưa có xu hướng giảm dần.