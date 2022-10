TPHCM diễn tập xử lý các tình huống phức tạp về an ninh trật tự

(Dân trí) - TPHCM vừa tổ chức buổi diễn tập xử lý tình huống về an ninh trật tự kết hợp diễn tập Khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự xung quanh một tòa nhà tái định cư ở TP Thủ Đức.

Toàn cảnh buổi diễn tập (Video: Phương Nhi).

Sáng 30/10, Công an TPHCM phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, các đơn vị liên quan, các sở ngành của thành phố, tổ chức diễn tập xử lý tình huống về an ninh trật tự kết hợp diễn tập Khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tại khu vực xung quanh một tòa nhà tái định trên đường Mai Chí Thọ, TP Thủ Đức.

Mục đích tổ chức diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy điều hành của cấp ủy, chính quyền cấp xã, cấp huyện, cấp thành phố trong xử lý các tình huống phức tạp về an ninh trật tự; kiểm tra khả năng ứng phó, xử lý tình huống, nâng cao khả năng phối hợp của các lực lượng công an, quân sự, ban ngành, đoàn thể và địa phương trong xử lý các tình huống phức tạp về an ninh trật tự.

Từ 6h sáng, lực lượng Cảnh sát giao thông, Kiểm soát quân sự cùng cơ quan chức năng của TP Thủ Đức đã dựng hàng rào, hạn chế xe lưu thông từ phía đầu nút giao lộ Mai Chí Thọ đến hết đường Trần Quý Kiên. Tất cả phương tiện, kể cả xe biển xanh không có phù hiệu của ban tổ chức, đều được lực lượng chức năng hướng dẫn, đề nghị quay xe đi lối khác.

Đúng 8h sáng, buổi diễn tập chính thức bắt đầu. Phát biểu tại buổi diễn tập, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM, cho biết, thời gian qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương luôn ổn định. Tuy nhiên, các lực lượng luôn đề cao cảnh giác và sẵn sàng trước mọi khả năng xấu có thể xảy ra.

Mở đầu buổi diễn tập là hoạt động tuần tra, kiểm soát của đoàn mô tô đặc chủng thuộc lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TPHCM. Phương tiện được sử dụng là mẫu xe phân khối lớn, có dung tích xi lanh 750cc.

Ngay sau đó là sự xuất hiện của lực lượng kỵ binh thuộc Cảnh sát cơ động. Lực lượng này có nhiệm vụ tuần tra, thực hiện cứu nạn, cứu hộ, kiểm soát và sẵn sàng xử lý các tình huống phức tạp về an ninh trật tự.

Các chiến sĩ Cảnh sát cơ động chia sẻ, những chú ngựa thuộc biên chế của đội kỵ binh vốn là những chú ngựa hoang đã được thuần hóa. Trước buổi diễn tập, những chú ngựa này trải qua nhiều ngày tập luyện với cường độ cao, nhiều động tác khó.

Nhiều phương tiện, khí tài của lực lượng công an cũng xuất hiện tại buổi diễn tập. Nổi bật là xe chống vật cản, xe gắn vũ khí hạng nặng, xe đặc chủng phục vụ tuần tra, kiểm soát...

Nhiều cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động biểu diễn khí công và một số bài quyền, võ ứng dụng. Trong đó, một số bài biểu diễn có độ khó cao, nguy hiểm, đòi hỏi kinh nghiệm, thể lực và sức dẻo dai như: Dùng tay không phá vật cản, thả lưỡi lê từ trên cao xuống người...

Buổi diễn tập được kết thúc bằng tình huống lực lượng chức năng di chuyển từ tầng thượng tòa nhà xuống và giải cứu nhiều người mắc kẹt trong các tầng khác.

Lực lượng Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ tham gia tổ chức chữa cháy bằng vòi rồng. Các nạn nhân giả định trong buổi diễn tập được đưa xuống mặt đất bằng cáng dây.

Buổi diễn tập lần này, TPHCM đã tổ chức xử lý các tình huống giả định với cấp độ cao hơn những lần trước. Bên cạnh đó, quy mô của buổi diễn tập cũng lớn hơn thông lệ mọi năm do hoạt động diễn tập của thành phố bị gián đoạn bởi dịch Covid-19 trong năm 2021.