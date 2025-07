Thành lập Đảng bộ Công an và Đảng bộ Quân sự TPHCM mới

Trưa 1/7, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức lễ công bố các quyết định cán bộ. Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo Thành ủy, UBND TPHCM mới, lãnh đạo các ban Đảng Thành ủy.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã công bố các quyết định thành lập Đảng bộ Công an TPHCM, Đảng bộ Quân sự TPHCM, Đảng bộ các cơ quan Đảng, Đảng bộ UBND TPHCM, thành lập Cơ quan Ủy ban Kiểm tra trên cơ sở sáp nhập các tổ chức tương ứng của 3 địa phương.

Thiếu tướng Mai Hoàng (bên trái) và Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp (bên phải) nhận quyết định thành lập Đảng bộ Công an TPHCM và hoa chúc mừng từ Chủ tịch UBND TPHCM (Ảnh: Hữu Khoa).

Trong đó, Đảng bộ Công an TPHCM mới thành lập trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đảng bộ Công an tỉnh Bình Dương và Đảng bộ Công an TPHCM trước đây. Đảng bộ Công an TPHCM gồm các tổ chức Đảng và Đảng viên thuộc Đảng bộ Công an 3 địa phương trước hợp nhất.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cũng có quyết định thành lập Đảng bộ Quân sự thành phố trên cơ sở sáp nhập, tổ chức lại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bộ Tư lệnh TPHCM thuộc Quân khu 7. Đảng bộ Quân sự TPHCM có 16 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc và 2.859 Đảng viên.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền và Thiếu tướng Vũ Văn Điền nhận quyết định thành lập Đảng bộ Quân sự TPHCM và hoa chúc mừng từ Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM (Ảnh: Hữu Khoa).

Phát biểu tại hội nghị, Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị cho biết, buổi lễ diễn ra trong một ngày đặc biệt, ngày đầu tiên Đảng bộ TPHCM vận hành theo chủ trương sáp nhập các đơn vị, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

"Trong bối cảnh yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, trọng trách của Đảng bộ TPHCM ngày càng lớn hơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nhằm phát triển TPHCM đúng với kỳ vọng của Đảng, Nhà nước, nhân dân. Việc công bố các cơ quan tham mưu, giúp việc của Thành ủy hôm nay là để thực hiện các nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao phó", ông Nguyễn Thanh Nghị phát biểu.

Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại lễ công bố (Ảnh: Hữu Khoa).

Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, thời gian tới, Ban Thường vụ các Đảng bộ cơ quan Đảng thành phố, Đảng bộ UBND thành phố, Đảng bộ Công an, Đảng bộ Quân sự thành phố cần khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung và trình Ban Thường vụ về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác. Đồng thời, các đơn vị hoàn thành việc tiếp nhận các tổ chức Đảng, Đảng viên về trực thuộc Đảng ủy, sắp xếp tổ chức theo đúng quy định.