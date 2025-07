Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được đề nghị củng cố Cổng thông tin 1022

Sáng 1/7, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cùng đoàn công tác đã có buổi khảo sát tình hình hoạt động bộ máy chính quyền cấp xã mới tại phường Dĩ An.

Cùng tham dự có ông Nguyễn Văn Lợi, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại buổi làm việc ở phường Dĩ An (Ảnh: Xuân Đoàn).

Sau khi kiểm tra, khảo sát Trung tâm phục vụ hành chính công của phường Dĩ An, ông Nguyễn Văn Được cùng ông Lợi chủ trì buổi làm việc, lắng nghe những khó khăn, vướng mắc của phường Dĩ An sau sáp nhập; đồng thời có những chỉ đạo đối với địa phương và các ban ngành thành phố.

Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo TPHCM, ông Được đánh giá cao sự chỉ đạo của tỉnh Bình Dương và TP Dĩ An, cho việc triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

“Qua khảo sát cơ sở vật chất của trung tâm hành chính công, đội ngũ nhân sự, trang thiết bị của phường Dĩ An làm rất tốt. Có thể nói Bình Dương là một trong những tỉnh đi đầu về mô hình này, chính vì vậy Bình Dương là tỉnh phát triển liên tục trong thời gian qua. Tôi biểu dương và khen ngợi sự lãnh đạo của Ban Thường vụ TP Dĩ An trước đây và bây giờ là phường Dĩ An, mong các đồng chí tiếp tục phát huy thành quả này”, ông Được phát biểu.

Đối với toàn thành phố, ông Nguyễn Văn Được đề nghị củng cố, trang bị cho 168 xã phường, đặc khu "bộ tứ công cụ" về công nghệ gồm: Quản lý hồ sơ, văn bản; thủ tục giải quyết hồ sơ của dân và doanh nghiệp; phần mềm trực tuyến; Cổng thông tin 1022.

Trong đó, ông Được nhấn mạnh đến Cổng thông tin 1022, ông đề nghị củng cố tổ tiếp nhận vì đây là công cụ để người dân hỏi đáp, chính quyền trả lời.

“Mình lập ra cái cổng để người dân phản ánh, mà dân phản ánh rồi tổ tiếp nhận không báo lên cũng như không. Phải báo lên cấp có thẩm quyền để xử lý, sở ngành nào xử lý không tốt cũng phải báo lên cho lãnh đạo để chỉ đạo, làm vậy Cổng thông tin 1022 mới có hiệu quả”, Chủ tịch TPHCM nhấn mạnh.