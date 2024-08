TPHCM bắn pháo hoa ở hai điểm mừng lễ 2/9

Nội dung được nêu trong công văn của UBND TPHCM gửi Bộ Tư lệnh Thành phố, Công an TPHCM và các đơn vị liên quan chiều 21/8.

UBND TP đề nghị Công an TPHCM phối hợp với Bộ Tư lệnh TP chỉ đạo lực lượng trực thuộc đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình vận chuyển đạn pháo hoa lẫn các điểm bắn pháo hoa, nơi người dân tập trung đông xem pháo.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng chủ động tăng cường đơn vị chốt tại các giao lộ, triển khai xe chữa cháy tham gia trong quá trình vận chuyển đạn pháo...

Pháo hoa rực sáng trên dòng sông Sài Gòn (Ảnh: Hải Long).

Sở GTVT TPHCM có trách nhiệm phối hợp với Công an TPHCM phân luồng các tuyến đường trên bộ lẫn dưới sông xung quanh khu vực bắn pháo hoa; không để các phương tiện lưu thông, đậu, dừng trong phạm vi bắn pháo hoa 1.000m trở ra.

Bên cạnh chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật phục vụ người dân, những tuyến đường trung tâm TPHCM cũng được trang trí ánh sáng nghệ thuật với đèn led, nổi bật các biểu tượng của TPHCM, các khẩu hiệu thể hiện tinh thần phấn khởi, hào hùng trong dịp kỷ niệm Quốc khánh nước Việt Nam.