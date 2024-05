TPHCM sẽ bắn pháo hoa trên Bến Nhà Rồng ở Lễ hội sông nước

TPHCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa và trình diễn mô tô nước tại Lễ hội Sông nước TPHCM lần 2 tại Bến Nhà Rồng - Khánh Hội, Cảng Sài Gòn và nhiều điểm du lịch sông nước trên địa bàn từ ngày 31/5 đến ngày 9/6. So với lần 1, quy mô và thời gian diễn ra Lễ hội đều tăng.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM, thông tin tại Phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội tháng 4, bàn giải pháp tháng 5 do UBND TPHCM tổ chức chiều 3/5.

Theo bà Ánh Hoa, điểm mới so với lễ hội lần thứ nhất là sau lễ khai mạc sẽ có màn bắn pháo hoa. Sở Du lịch đã có văn bản trình UBND TPHCM xin chủ trương bắn pháo hoa tại 3 điểm tầm thấp và bắn hỏa thuật trên tàu lữ hành.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM tại phiên họp chiều 3/5 (Ảnh: HCMC).

Đối với hoạt động trình diễn đua môtô nước, Giám đốc Sở Du lịch cho biết đội trình diễn môtô nước của Phú Quốc đã có kế hoạch ra Đà Nẵng để phục vụ lễ hội bắn pháo hoa. Do vậy, Sở Du lịch đang phối hợp Công ty CP F1 Bình Đình mời các vận động viên quốc tế về tham gia trình diễn.

Sự kiện dự kiến có 22 hoạt động du lịch, văn hóa, giải trí, nghệ thuật, ẩm thực, thể thao, mua sắm diễn ra toàn địa bàn. Điểm nhấn của Lễ hội sông nước của năm nay là chương trình nghệ thuật "Chuyến tàu huyền thoại" tiếp nối câu chuyện "Dòng sông kể chuyện" năm 2023. Dịp này, Thành phố sẽ ra mắt các hoạt động đêm, đặc biệt là sản phẩm mới "Nhà Bè nghìn lẻ một đêm".

Một hoạt động tại Lễ hội sông nước TPHCM lần 1 diễn ra hồi tháng 8/2023 (Ảnh: Nam Anh).

Ngoài ra, mục tiêu của Lễ hội năm 2024 là tăng cường kết nối với các tỉnh miền Đông và Tây Nam Bộ trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long để thúc đẩy du lịch, xúc tiến thương mại cho các sản phẩm địa phương, tạo sự liên kết vùng và tăng tính liên kết cho lễ hội.

Đồng thời, phối hợp với các đơn vị lữ hành, đơn vị khai thác du lịch đường sông để tăng cường và phát triển các sản phẩm du lịch đường thủy và đường bộ trong thời điểm diễn ra lễ hội.

Theo Trung tâm Xúc tiến du lịch TPHCM, tại Lễ hội sông nước lần đầu tiên năm 2023, công suất phòng nghỉ tăng 20% so với bình thường. Tàu nhà hàng đạt công suất 100%, doanh thu tăng 23% so với bình thường. Tour du lịch đường thủy đón lượng khách tăng 15% so với bình thường. Tuyến đường thủy nội đô tăng 50% lượng khách.

Trong 3 ngày diễn ra lễ hội, TPHCM đón khoảng 100.000 lượt khách nội địa, 54.000 lượt khách quốc tế. Tổng số lượng khách tham gia lễ hội hơn 51.000 lượt.