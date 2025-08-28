Tổng công trình sư, Kiến trúc sư trưởng được ở nhà công vụ, tự chọn nhân sự

Những nội dung này được đề cập trong Nghị định số 231 quy định về tuyển chọn, sử dụng Tổng công trình sư, Kiến trúc sư trưởng về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, do Chính phủ ban hành.

Chính phủ trong nghị định này đã đề cập chi tiết chế độ, chính sách đối với Tổng công trình sư và Kiến trúc sư trưởng.

Cụ thể, với Tổng công trình sư Hệ thống, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương xem xét mức lương và thu nhập đã hưởng của người được chọn làm Tổng công trình sư Hệ thống để thỏa thuận mức lương và thu nhập trong hợp đồng lao động đối với Tổng công trình sư Hệ thống, bảo đảm tương xứng với nhiệm vụ được giao và phù hợp với mặt bằng tiền lương theo ngành, nghề, lĩnh vực công việc tương ứng trên thị trường.

Tổng công trình sư Hệ thống nếu hoàn thành nhiệm vụ sẽ được xem xét mức tiền thưởng tối đa 5 hoặc 3 tháng lương.

Tổng công trình sư Hệ thống cũng được hỗ trợ ban đầu 1 tháng lương theo hợp đồng để ổn định chỗ ở, di chuyển, mua sắm thiết yếu; được bố trí nhà ở công vụ (trường hợp chưa bố trí được nhà ở công vụ thì được hỗ trợ tiền thuê nhà), phương tiện đi lại và điều kiện làm việc theo tiêu chuẩn của chức danh chuyên gia cao cấp bậc 3.

Ngoài ra, người làm chức danh này còn được hỗ trợ tìm trường học và hỗ trợ học phí cho con dưới 18 tuổi trong các cơ sở giáo dục, đào tạo công lập; được miễn hoặc cấp thị thực nhiều lần, thẻ tạm trú tương ứng với thời gian làm việc của Tổng công trình sư hệ thống (nếu có).

Tổng công trình sư Hệ thống là người nước ngoài nếu có nguyện vọng thì được ưu tiên để nhập quốc tịch Việt Nam.

Trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang mà được cấp có thẩm quyền đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian làm Tổng công trình sư Hệ thống, sẽ được xem xét bố trí vào vị trí việc làm cao hơn so với trước vị trí việc làm đã đảm nhận trước khi làm Tổng công trình sư Hệ thống.

Với Tổng công trình sư Dự án ngoài chính sách về tiền lương, được lựa chọn nhân sự cho bộ phận giúp việc Tổng công trình sư Dự án không quá 10 người và đề xuất tiền lương, chế độ, chính sách để người đứng đầu cơ quan chủ trì thực hiện dự án quyết định ký hợp đồng lao động với từng nhân sự.

Tổng công trình sư Dự án cũng được bố trí nhà ở công vụ (trường hợp chưa bố trí được nhà ở công vụ thì được hỗ trợ tiền thuê nhà), phương tiện đi lại và điều kiện làm việc theo tiêu chuẩn của chức danh chuyên gia cao cấp bậc 2.

Với Kiến trúc sư trưởng cấp bộ, người đứng đầu cơ quan cấp bộ xem xét mức lương và thu nhập đã hưởng của người được chọn làm Kiến trúc sư trưởng cấp bộ để thỏa thuận mức lương và thu nhập trong hợp đồng lao động, bảo đảm tương xứng với nhiệm vụ được giao và phù hợp với mặt bằng tiền lương theo ngành, nghề, lĩnh vực công việc tương ứng trên thị trường.

Kiến trúc sư trưởng cấp bộ được lựa chọn nhân sự cho bộ phận giúp việc Kiến trúc sư trưởng cấp bộ không quá 5 người và đề xuất tiền lương, chế độ, chính sách để người đứng đầu cơ quan cấp bộ thỏa thuận ký hợp đồng lao động với từng nhân sự.

Đồng thời, người giữ chức danh này còn được bố trí nhà ở công vụ theo quy định của pháp luật về nhà ở, trường hợp chưa bố trí được nhà ở công vụ thì được hỗ trợ tiền thuê nhà, phương tiện đi lại và điều kiện làm việc tương đương với chuyên gia cao cấp bậc 1.

Trường hợp là người Việt Nam ở nước ngoài hoặc người nước ngoài, Kiến trúc sư trưởng cấp bộ được hưởng chính sách ưu đãi về xuất cảnh, nhập cảnh; được cấp thị thực nhiều lần hoặc thẻ tạm trú tương ứng với thời gian thực hiện chương trình, nhiệm vụ.

Với Kiến trúc sư trưởng cấp tỉnh, chế độ tiền lương sẽ do người đứng đầu cơ quan cấp tỉnh xem xét để thỏa thuận, bảo đảm tương xứng với nhiệm vụ được giao và phù hợp với mặt bằng tiền lương theo ngành, nghề, lĩnh vực công việc tương ứng trên thị trường.

Kiến trúc sư trưởng cấp tỉnh được lựa chọn nhân sự cho bộ phận giúp việc Kiến trúc sư trưởng cấp tỉnh không quá 3 người và đề xuất tiền lương, chế độ, chính sách để chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định ký hợp đồng lao động với từng nhân sự.

Người giữ chức danh này cũng được bố trí nhà ở công vụ theo quy định của pháp luật về nhà ở, trường hợp chưa bố trí được nhà ở công vụ thì được hỗ trợ tiền thuê nhà, phương tiện đi lại và điều kiện làm việc tương đương với chức danh phó chủ tịch UBND tỉnh.

Trường hợp là người Việt Nam ở nước ngoài hoặc người nước ngoài, Kiến trúc sư trưởng cấp tỉnh được hưởng chính sách ưu đãi về xuất cảnh, nhập cảnh; được cấp thị thực nhiều lần hoặc thẻ tạm trú tương ứng với thời gian thực hiện chương trình, nhiệm vụ.

Với Kiến trúc sư trưởng Dự án ngoài chính sách về tiền lương cũng được bố trí nhà ở công vụ theo quy định của pháp luật về nhà ở, trường hợp chưa bố trí được nhà ở công vụ thì được hỗ trợ tiền thuê nhà, phương tiện đi lại và điều kiện làm việc tương đương với vụ trưởng thuộc bộ hoặc giám đốc sở ở tỉnh.

Trường hợp là người Việt Nam ở nước ngoài hoặc người nước ngoài, Kiến trúc sư trưởng Dự án được hưởng chính sách ưu đãi về xuất cảnh, nhập cảnh; được cấp thị thực nhiều lần hoặc thẻ tạm trú tương ứng với thời gian thực hiện dự án.

Kinh phí thực hiện Nghị định này do ngân sách Nhà nước bảo đảm và được bố trí trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.