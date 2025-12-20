Thủ tướng: “Không giấy tờ, không tiền mặt, không địa giới hành chính"

Quan điểm chỉ đạo này được Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh khi phát biểu kết luận Diễn đàn quốc gia phát triển Kinh tế số và xã hội số lần thứ 3 với chủ đề “Phát triển kinh tế số, xã hội số toàn diện, bao trùm - Đạt mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số giai đoạn 2026-2030”, sáng 20/12.

Theo người đứng đầu Chính phủ, chuyển đổi số là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu và muốn phát triển kinh tế số, phải có xã hội số, muốn có xã hội số, phải có công dân số.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận Diễn đàn (Ảnh: Đoàn Bắc).

Khái quát nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế số, xã hội số thời gian qua, lãnh đạo Chính phủ cho biết thương mại điện tử bứt phá ngoạn mục, ước đạt 36 tỷ USD năm 2025, tăng 3 lần so với năm 2020.

Thanh toán không dùng tiền mặt phổ cập đến mọi doanh nghiệp, mọi nhà, mọi người. Đến cuối năm 2025, ước giá trị thanh toán không dùng tiền mặt gấp 26 lần GDP với hơn 20,2 tỷ giao dịch/năm. Thu thuế từ thương mại điện tử cũng đạt hơn 208.000 tỷ đồng, tăng 2,5 lần so với năm 2022.

Giáo dục, y tế cũng ứng dụng nhiều nền tảng số trong học trực tuyến, khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân; triển khai bệnh án điện tử. Việc chi trả trợ cấp cũng được thực hiện qua ngân hàng, đồng thời tích hợp hơn 17 triệu tài khoản an sinh xã hội trên nền tảng VNeID.

Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Thủ tướng quán triệt thực hiện "5 tiên phong", "5 có" và "5 không".

"5 tiên phong" gồm: tiên phong trong xây dựng thể chế; tiên phong trong phát triển công nghệ; tiên phong trong xây dựng hạ tầng số; tiên phong trong phát triển cơ sở dữ liệu; tiên phong trong thực hiện trách nhiệm xã hội.

Tinh thần "5 có" gồm: Có hạ tầng số hiện đại, đồng bộ, thông suốt; có dữ liệu "Đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất – liên thông - dùng chung"; có nguồn nhân lực số chất lượng cao và phổ cập kỹ năng số toàn dân; có nhiều doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam phát triển mạnh, hiệu quả; có môi trường số an toàn, văn minh, nhân văn, hiện đại.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham dự Diễn đàn (Ảnh: Đoàn Bắc).

Tinh thần "5 không" được Thủ tướng nhấn mạnh gồm: Không giấy tờ - không tiền mặt - không địa giới hành chính trong giao dịch; không giới hạn, không có điểm dừng trong phát triển; không tiêu cực, lãng phí, tham nhũng, lợi ích nhóm; không manh mún, cát cứ, khép kín trong vận hành; không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Về giải pháp, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu tất cả bộ ngành, địa phương, cơ quan, phải thúc đẩy phát triển xã hội số, kinh tế số, công dân số.

Trong đó, ông lưu ý đẩy mạnh chuyển đổi số để ''tối ưu hóa" các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, giáo dục... với sổ sức khỏe điện tử, học bạ điện tử, cải cách, cắt giảm tối đa thủ tục, hồ sơ hành chính…

Cùng với hoàn thiện thể chế, Thủ tướng yêu cầu phát triển hạ tầng số, nhân lực số quốc gia và khẩn trương hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia và của các ngành, địa phương.

Thủ tướng và các đại biểu tham quan trưng bày các sản phẩm công nghệ tại Diễn đàn (Ảnh: Đoàn Bắc).

Thủ tướng giao Bộ Công an, Bộ Quốc phòng triển khai đồng bộ các giải pháp để bảo đảm an ninh mạng quốc gia, dữ liệu quốc gia và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Người đứng đầu Chính phủ cho rằng các bộ ngành, địa phương cần nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy, hành động đổi mới sáng tạo, tiếp tục hoàn thiện thể chế, đầu tư cho hạ tầng, đào tạo nhân lực, phối hợp chặt chẽ, bảo đảm an ninh, an toàn công nghệ số, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội trong chuyển đổi số.