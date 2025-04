Tổng Bí thư: "Mức trợ cấp ưu đãi sẽ được điều chỉnh ở mức cao nhất"

Nội dung này được Tổng Bí thư Tô Lâm đề cập khi phát biểu tại buổi gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, dân quân tự vệ tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, sáng 8/4.

Biểu tượng sống động của bản lĩnh, nghị lực, tinh thần lạc quan

Tổng Bí thư nhấn mạnh các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau mãi mãi ghi nhớ sự hy sinh to lớn của những người đã hiến dâng xương máu, tính mạng vì đất nước.

Dù trở về từ chiến trường với bao vết thương trên thân thể, dù tuổi đã cao, sức đã yếu, nhưng theo Tổng Bí thư, các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, dân quân tự vệ vẫn không ngừng cống hiến, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Ở bất kỳ hoàn cảnh nào, trên mọi miền Tổ quốc, hình ảnh của họ vẫn luôn là biểu tượng sống động của bản lĩnh, nghị lực, tinh thần lạc quan và niềm tin sắt son vào tương lai đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp mặt (Ảnh: TTXVN).

Theo đánh giá của Tổng Bí thư, những năm qua, công tác "đền ơn đáp nghĩa" luôn là một trong những nhiệm vụ chính trị hàng đầu. Hệ thống chính sách pháp luật ưu đãi người có công không ngừng được hoàn thiện, ngày càng đồng bộ, nhân văn và sát thực tiễn.

Tổng Bí thư khẳng định các chủ trương, chính sách như trợ cấp, bảo hiểm y tế 100%, hỗ trợ nhà ở, khám chữa bệnh miễn phí, đến chương trình đào tạo nghề, vay vốn ưu đãi, tạo việc làm, chăm lo cho con em người có công… đều thể hiện trách nhiệm và đạo lý sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với những người đã đóng góp, hy sinh xương máu vì Tổ quốc.

Nhắc đến Nghị quyết số 42 của Trung ương, Tổng Bí thư cho biết Ban Chấp hành Trung ương Đảng đặt ra mục tiêu đến năm 2030, 100% người có công và gia đình người có công sẽ có mức sống trung bình khá trở lên, được chăm lo toàn diện về vật chất và tinh thần.

Tổng Bí thư cũng khẳng định mức trợ cấp ưu đãi cũng sẽ tiếp tục được điều chỉnh ở mức cao nhất trong hệ thống chính sách xã hội. Bên cạnh đó, hàng trăm nghìn căn nhà tình nghĩa đã, đang và sẽ tiếp tục được xây dựng trên khắp mọi miền đất nước.

3 nhiệm vụ trọng tâm của đất nước

Theo lãnh đạo Đảng, sự tri ân chân thành nhất không chỉ nằm ở chính sách, mà còn ở nhận thức và hành động của thế hệ hôm nay.

Tổng Bí thư lưu ý thế hệ trẻ hôm nay phải sống, học tập, lao động và cống hiến xứng đáng với sự hy sinh của cha anh; xây dựng đất nước hùng cường, phát triển nhanh và bền vững, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền quốc gia, giữ gìn hòa bình - để những hy sinh, gian khổ mà thế hệ trước đã trải qua phải là nền tảng để thế hệ sau xây dựng và phát triển.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, dân quân tự vệ tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (Ảnh: TTXVN).

Tổng Bí thư cho biết năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tăng tốc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tổ chức Đại hội Đảng các cấp, chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng.

Khát vọng và tầm nhìn phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phấn đấu đến năm 2030 nước ta là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao, theo lời Tổng Bí thư.

Ông cho biết cả nước đang đứng trước 3 nhiệm vụ trọng tâm quan trọng của đất nước.

Một là bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam ổn định, hòa bình.

Hai là phát triển đất nước đạt được các mục tiêu đã đặt ra năm 2030, năm 2045 - 100 năm thành lập nước.

Ba là nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân, thực hiện điều mong muốn của Bác Hồ là ai cũng được ấm no, hạnh phúc, ai cũng được học hành.

Tổng Bí thư nhấn mạnh thực hiện được 3 nhiệm vụ này, mọi người dân Việt Nam đều phải có trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc, hòa bình, ổn định, đoàn kết, ai cũng phải lao động sản xuất, sáng tạo, tạo ra nhiều của cải, vật chất cho đất nước, phát triển sánh vai với các cường quốc năm châu.

"Đảng và Nhà nước phải đảm bảo cuộc sống ấm no, hạnh phúc, bình đẳng, tự do cho mọi người dân. Không được để người dân bị đói nghèo. Ai cũng được chăm sóc sức khỏe, ai cũng được học hành, ai cũng được thụ hưởng thành quả cách mạng của đất nước độc lập, tự do", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư tin tưởng đội ngũ cựu chiến binh và cựu thanh niên xung phong, dân quân tự vệ sẽ tiếp tục đóng góp cho Tổ quốc theo cách riêng của mình, hoạt động ngày càng tích cực, giáo dục - đào tạo thế hệ trẻ để đóng góp ngày càng to lớn cho sự nghiệp chung của Đảng và dân tộc.