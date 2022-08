"Toàn dân bảo vệ an ninh, xây dựng địa phương thật sự là nơi hạnh phúc!"

Chiều 15/8, tỉnh Bạc Liêu tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ). Ông Trần Thanh Lâm - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đại diện các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bạc Liêu đã cùng về dự với người dân xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.

Các đại biểu tham dự ngày hội TDBVANTQ tại xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu (Ảnh: Huỳnh Hải).

Ông Trịnh Văn Bền - Chủ tịch UBND xã Tân Phong - cho biết, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã luôn xác định công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ là biện pháp cơ bản, chiến lược lâu dài trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Phong trào TDBVANTQ đã liên tục được phát động và có bước phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, với cách làm hay sáng tạo, hiệu quả. Nhiều mô hình điển hình tiên tiến được xây dựng, củng cố, kiện toàn và phát huy tác dụng, tiêu biểu như: Mô hình "Tổ giáo dân tự quản, tự phòng về an ninh trật tự", mô hình "Hội Cựu chiến binh phòng, chống tội phạm", mô hình "Camera an ninh trật tự"... được nhân dân đồng tình ủng hộ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của xã.

Ông Trần Thanh Lâm tặng quà đến Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Tân Phong (Ảnh: Huỳnh Hải).

Phát biểu tại ngày hội, ông Trần Thanh Lâm - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - nhấn mạnh, từ nhiều năm nay, ngày hội TDBVANTQ là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, góp phần cổ vũ, động viên, phát huy vai trò, sức mạnh to lớn của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nhân dân tỉnh Bạc Liêu có truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường, lao động cần cù, khởi xướng nhiều phong trào thi đua yêu nước, có nhiều đóng góp cho quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước.

Bạc Liêu có nhiều mô hình nhân dân tự phòng, tự quản, tự bảo vệ mang tính xã hội hóa được phát triển đa dạng, phù hợp với tình hình thực tiễn và phát huy được quyền làm chủ của nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Từ đó, tình hình an ninh chính trị những năm qua luôn được giữ vững, không để hình thành "điểm nóng" về an ninh, trật tự. Tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật được kiềm chế, kéo giảm qua từng năm, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Ông Trần Thanh Lâm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo ngày hội (Ảnh: Huỳnh Hải).

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm đề nghị, thời gian tới cấp ủy, chính quyền tỉnh Bạc Liêu nói chung, thị xã Giá Rai nói riêng tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ; chủ động đề ra các chủ trương, biện pháp phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, trí tuệ, sức mạnh của quần chúng nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực.

Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thông qua các hình thức sinh hoạt, đặc biệt là đẩy mạnh ứng dụng Internet, mạng xã hội phục vụ công tác tuyên truyền; tranh thủ, phát huy vai trò của chức sắc, người có uy tín trong tôn giáo, dân tộc, văn nghệ sĩ, trí thức, người có khả năng, điều kiện thuyết phục, vận động nhân dân tham gia phong trào.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao kỷ niệm chương của Bộ Công an cho các cá nhân có đóng góp cho phong trào BVANTQ (Ảnh: Huỳnh Hải).

Chú trọng xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; quan tâm chăm lo, thực hiện tốt chế độ, chính sách cho các tổ chức tham gia.

"Đề nghị cán bộ, nhân dân xã Tân Phong phát huy truyền thống và những kết quả đạt được, nỗ lực khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần đoàn kết, cảnh giác, tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Phấn đấu xây dựng xã Tân Phong thành xã điển hình về phong trào TDBVANTQ, thật sự là nơi bình yên, hạnh phúc", ông Lâm lưu ý.

Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều trao bằng khen của UBND tỉnh Bạc Liêu cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào TDBVANTQ (Ảnh: Huỳnh Hải).

Tại ngày hội, ông Phạm Văn Thiều - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu - kêu gọi toàn thể nhân dân trong tỉnh phát huy truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng, hãy đoàn kết, chung sức tham gia phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự cũng như xây dựng phong trào TDBVANTQ, góp phần xây dựng tỉnh Bạc Liêu ngày càng giàu đẹp, văn minh, là nơi bình yên, đáng sống.