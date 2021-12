Bí thư Bạc Liêu kêu gọi người dân góp tâm huyết, trí tuệ xây dựng quê hương

Dân trí Bí thư Bạc Liêu nhấn mạnh: "Chúng ta ai cũng tự hào về những thành tựu mà tỉnh nhà đã đạt được nhưng cũng nhận thức được rằng con đường phía trước còn rất nhiều khó khăn, thử thách…".

Chiều ngày 30/12, tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh Bạc Liêu (1/1/1997 - 1/1/2022).

25 năm trước đây, thực hiện Nghị quyết của Quốc hội khóa IX về việc chia tỉnh Minh Hải thành tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau. Kể từ ngày 1/1/1997, tỉnh Bạc Liêu chính thức được tái lập.

Một tiết mục văn nghệ tại buổi kỷ niệm (Ảnh: Huỳnh Hải).

Khi mới tái lập, Bạc Liêu trong bối cảnh vô cùng khó khăn, điểm xuất phát thấp và lạc hậu trên nhiều lĩnh vực như kết cấu hạ tầng yếu kém, cơ sở vật chất cho y tế, giáo dục và các cơ quan trong hệ thống chính trị thiếu trầm trọng, lực lượng cán bộ, công chức thiếu về số lượng, chưa đáp ứng yêu cầu về chất lượng, đời sống nhân dân còn rất nhiều khó khăn...

Chưa tròn một năm sau ngày tái lập, tháng 11/1997, vùng bán đảo Cà Mau, trong đó có Bạc Liêu lại bị cơn bão số 5 tàn phá, gây thiệt hại nặng nề, khó khăn chồng chất khó khăn.

"Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bạc Liêu đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu vươn lên, kế thừa và phát huy những thành tựu của tỉnh Minh Hải để lại, nhanh chóng huy động các nguồn lực, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo ra sự chuyển biến sâu sắc, toàn diện trên nhiều lĩnh vực", Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng nhấn mạnh tại buổi kỷ niệm.

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng kêu gọi toàn thể nhân dân chung sức, chung lòng xây dựng Bạc Liêu ngày càng giàu đẹp, văn minh (Ảnh: CL).

Đến nay, tổng sản phẩm GRDP của tỉnh Bạc Liêu đạt 54.000 tỷ đồng, tăng 27 lần so với năm 1997; tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 58,67 triệu đồng/người/năm, tăng 21 lần so với năm 1997; tổng thu ngân sách năm 2021 đạt 3.450 tỷ đồng, tăng 27,6 lần so với năm 1997.

"Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, an sinh xã hội đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Chính sách ưu đãi người có công được thực hiện tốt. Đời sống các đối tượng chính sách được đảm bảo, không còn gia đình chính sách nghèo, 100% gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của khu dân cư", Bí thư Bạc Liêu cho biết.

Người đứng đầu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu khẳng định, những thành tựu đạt được trong 25 năm qua là tiền đề hết sức quan trọng cho sự phát triển của tỉnh trong chặng đường kế tiếp. Tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả 5 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, xây dựng Bạc Liêu trở thành một trong những trung tâm năng lượng sạch của quốc gia; phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, là một trong những trung tâm du lịch của vùng; phát triển thương mại dịch vụ, giáo dục, y tế chất lượng cao; phát triển kinh tế biển gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh.

"Kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh, chúng ta ai cũng tự hào về những thành tựu mà tỉnh nhà đã đạt được, nhưng cũng nhận thức được rằng con đường phía trước còn rất nhiều khó khăn, thử thách. Đòi hỏi Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh phải đoàn kết nhất trí, phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào và trách nhiệm với quê hương của mỗi người dân Bạc Liêu trong việc đóng góp nhiều hơn nữa tài năng, tâm huyết, trí tuệ và công sức của mình vào sự nghiệp xây dựng, phát triển tỉnh nhà", Bí thư Bạc Liêu bày tỏ.

Đại diện thế hệ trẻ Bạc Liêu, anh Tống Duy Khiêm, bác sĩ Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu, hứa tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của cha ông đi trước; không ngừng trao dồi phẩm chất đạo đức, ra sức học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành những công dân có trách nhiệm với cộng đồng…

Tại lễ kỷ niệm, tỉnh Bạc Liêu đã trao tặng bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân đã có những đóng góp cho sự phát triển của tỉnh Bạc Liêu trong 25 năm qua. Ngoài ra, cũng khen thưởng cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh thời gian qua. Nhiều cá nhân, tập thể được khen thưởng vì có đóng góp cho tỉnh Bạc Liêu trong 25 năm qua (Ảnh: Huỳnh Hải). Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cũng đã phát động phong trào thi đua cao điểm lập thành tích kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Bạc Liêu. "Tiếp tục quán triệt sâu sắc, bám sát các chủ đề, nội dung, các phong trào thi đua: "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" và các phong trào thi đua do UBND tỉnh phát động để cụ thể hóa thành các phong trào thi đua sâu rộng, gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương mình", Chủ tịch Bạc Liêu yêu cầu.

Huỳnh Hải