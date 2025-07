Việt Nam xây dựng hệ thống giao thông an toàn, bền vững cho người dân

Tại sự kiện, các chuyên gia trong và ngoài nước đã chia sẻ lý thuyết về chức năng, lợi ích của các công nghệ an toàn phương tiện hiện có, đồng thời trình diễn hiệu quả của một số công nghệ tránh va chạm được ứng dụng rộng rãi tại Đông Nam Á.

Hội thảo cũng giới thiệu về hệ thống đánh giá mức độ an toàn của ô tô theo chuẩn ASEAN NCAP trong giai đoạn hiện tại (2021-2025) và giai đoạn tiếp theo (2026-2030).

Ông Trần Hữu Minh, Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, nhận định Việt Nam đang có thế hệ dân số trẻ (số liệu năm 2023 với hơn 100,3 triệu dân, trong đó 94,2% dưới 65 tuổi) và sự phát triển kinh tế ấn tượng (tăng trưởng GDP 8,02% năm 2022 và 5% năm 2023).

Ông Trần Hữu Minh, Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, phát biểu tại hội thảo (Ảnh: Quỳnh Nguyễn).

Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra những thách thức lớn đối với an toàn giao thông do quá trình đô thị hóa nhanh chóng và sự gia tăng số lượng phương tiện cơ giới. Năm 2023, Việt Nam có 6,3 triệu ô tô và 74 triệu xe máy đã đăng ký.

Trong nhiều thập kỷ qua, Việt Nam đã không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật và công tác giáo dục và đào tạo an toàn giao thông.

Việt Nam tập trung vào 5 trụ cột chính: quản lý an toàn giao thông, hạ tầng đường bộ, phương tiện giao thông đường bộ, người tham gia giao thông và xử lý sau tai nạn.

Hạ tầng giao thông đã được tập trung đầu tư mở rộng, lắp đặt dải phân cách, xây dựng đường cao tốc và đường vành đai.

Dù đạt được nhiều thành tựu, nước ta vẫn đối mặt với các vấn đề như tăng trưởng phương tiện, tai nạn giao thông, ùn tắc và ô nhiễm. Các thách thức còn tồn tại bao gồm thiếu giấy phép lái xe cho xe đạp điện và xe máy dưới 50cc, tình trạng sử dụng điện thoại khi lái xe, say xỉn khi lái xe, mũ bảo hiểm giả và tai nạn ở khu vực nông thôn.

Nhiều đại biểu quốc tế tham dự hội thảo (Ảnh: Quỳnh Nguyễn).

Để giải quyết những thách thức này, Việt Nam đã lên kế hoạch cho các hành động trong thập kỷ tới, bao gồm: tăng cường năng lực lãnh đạo và quản lý an toàn giao thông; cải thiện xây dựng và thực thi pháp luật; tích hợp mục tiêu an toàn giao thông vào các kế hoạch phát triển xã hội và vật chất.

Đồng thời, tập trung vào cải thiện hạ tầng, chất lượng và độ an toàn của phương tiện, tái cơ cấu thị trường vận tải, xây dựng văn hóa an toàn giao thông, triển khai công nghệ thông tin và hệ thống quản lý giao thông thông minh, cùng với việc nâng cao dịch vụ khẩn cấp sau tai nạn.

Luật Đường bộ 2024 và Luật Trật tự, An toàn Giao thông Đường bộ 2024 sẽ là hai văn bản pháp lý quan trọng. Luật Đường bộ 2024 sẽ chuẩn hóa hệ thống ITS, cơ sở dữ liệu đường bộ, quy định về đường làng, hẻm phố đô thị, kết nối giao thông liên phương thức và các quy định toàn diện về dịch vụ vận tải.

Luật Trật tự, An toàn Giao thông Đường bộ 2024 sẽ tập trung vào hành vi người lái xe, phương tiện, giám sát giao thông, kiểm soát và thực thi.

Đặc biệt, luật hóa các quy định cải thiện an toàn giao thông cho trẻ em (hệ thống ghế an toàn cho trẻ, bằng lái cho người lái xe đạp điện và xe máy nhỏ, giáo dục an toàn giao thông trong nhà trường). Chính sách không khoan nhượng với nồng độ cồn khi lái xe cũng sẽ được tăng cường.

PGS.TS Huỳnh Kỳ Phương Hạ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, phát biểu tại hội thảo (Ảnh: Quỳnh Nguyễn).

PGS.TS Huỳnh Kỳ Phương Hạ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, cho biết hội thảo không chỉ là diễn đàn khoa học mà còn là cầu nối giữa nhà trường, cơ quan quản lý và doanh nghiệp, nhằm chia sẻ tri thức, kinh nghiệm và phổ biến kiến thức an toàn giao thông.

Những nỗ lực này khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc xây dựng một hệ thống giao thông an toàn và bền vững cho toàn thể người dân.