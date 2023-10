Toàn cảnh Lễ trao giải Cuộc thi Sáng kiến an toàn giao thông Việt Nam 2023

Chiều 11/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế 35 Hùng Vương (Hà Nội) đã diễn ra Lễ trao giải Cuộc thi Sáng kiến an toàn giao thông Việt Nam năm 2023.

Cuộc thi Sáng kiến an toàn giao thông Việt Nam năm 2023 do Cục Cảnh sát giao thông phối hợp với Báo điện tử Dân trí và Công ty Ô tô Toyota Việt Nam tổ chức.

Lễ trao giải có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh; Thiếu tướng Lê Xuân Đức - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi; Nhà báo Phạm Tuấn Anh - Tổng Biên tập Báo điện tử Dân trí, đồng Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi; Ông Junichiro Yamamoto - Giám đốc khối hành chính, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam; cùng nhiều đại biểu, khách mời khác.

Cùng dự còn có các thành viên Ban giám khảo Cuộc thi, lãnh đạo các Phòng, Ban của Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an), các đơn vị cố vấn chuyên môn, các cơ quan báo chí, truyền thông, các tác giả và nhóm tác giả có tác phẩm dự thi lọt vào vòng chung kết Cuộc thi Sáng kiến an toàn giao thông Việt Nam 2023.

Phát biểu tổng kết cuộc thi, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh khẳng định Cuộc thi Sáng kiến an toàn giao thông Việt Nam năm 2023 đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân.

"Các ý tưởng, giải pháp phong phú, sáng tạo, thể hiện sự đổi mới của các tác giả, tập trung vào lĩnh vực như nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông, cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông, ứng dụng công nghệ thông tin trong bảo đảm an toàn giao thông…. Tôi tin tưởng các giải pháp được nhận giải thưởng trong lễ trao giải hôm nay sẽ góp phần quan trọng trong việc nâng cao an toàn giao thông, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân", Thứ trưởng nhấn mạnh.

"Trong thời gian tới, Cục CSGT sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan, lựa chọn, hiện thực hóa các sáng kiến đạt giải có tính khả thi cao áp dụng vào thực tiễn, tiếp tục tổ chức có hiệu quả chương trình trong các năm tiếp theo, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông", Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục CSGT phát biểu.

Chương trình Tổng kết và trao giải cuộc thi năm nay có thêm hoạt động tham quan gian hàng giới thiệu top 10 bài dự thi vào chung kết nhằm giúp các thí sinh dự thi có cơ hội tiếp cận với các chuyên gia, doanh nghiệp, tăng khả năng thực hiện hóa ý tưởng.

Ban tổ chức đã trao nhiều kỷ niệm chương, giấy khen tới các cá nhân, tập thể đã có thành tích trong tổ chức, triển khai để Cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam 2023 thành công tốt đẹp.

Sau 6 tháng triển khai (từ tháng 4 đến tháng 9/2023) cuộc thi đã tìm ra các cá nhân, tập thể xuất sắc, có những ý tưởng mới, sản phẩm sáng tạo, ứng dụng công nghệ giải quyết thực trạng bất cập về giao thông đường bộ tại Việt Nam.

Nhóm nghiên cứu HAC (thuộc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) nhận phần thưởng, kỷ niệm chương và bằng chứng nhận giải Nhất cuộc thi.

Tác phẩm Giải pháp Cải tạo hồ điều hòa/công viên thành hồ đa năng, bền vững tại Việt Nam của nhóm được đánh giá cao. Đây là giải pháp hướng đến cải thiện hạ tầng giao thông, tăng không gian đỗ xe, giảm ùn tắc giao thông, phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân.

Bốn tác giả, nhóm tác giả tác giả nhận giải Nhì từ Ban tổ chức.

Cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam năm 2023 có hai hạng mục dự thi chính là Sáng kiến an toàn giao thông và Sáng kiến công nghệ về an toàn giao thông, với tổng giá trị giải thưởng lên đến 312 triệu đồng, được trao riêng cho từng hạng mục. Mỗi hạng mục gồm: Một giải Nhất 60 triệu đồng, 2 giải Nhì 30 triệu đồng/giải, 2 giải Ba 10 triệu đồng/giải, 3 giải Khuyến khích 5 triệu đồng/giải.

5 tác phẩm của tác giả, nhóm tác giả nhận giải Ba từ Ban tổ chức.

Các tác giả, nhóm tác giả nhận giải Khuyến khích từ Ban tổ chức.

Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cùng các vị khách mời, đơn vị tài trợ, cố vấn và các tác giả đoạt giải chụp ảnh kỷ niệm chung, mừng thành công của Cuộc thi Sáng kiến an toàn giao thông Việt Nam 2023.