"Các ý tưởng sáng kiến an toàn giao thông rất phong phú, sáng tạo"

Chiều 11/10, Cục CSGT (Bộ Công an) phối hợp với Báo điện tử Dân trí và Công ty Toyota Việt Nam tổ chức Lễ trao giải cuộc thi Sáng kiến an toàn giao thông Việt Nam năm 2023.

"Các ý tưởng sáng kiến ATGT rất phong phú, sáng tạo"

Phát biểu tại lễ trao giải, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh cho biết, an toàn giao thông là một vấn đề cấp bách, là một trong những mục tiêu quan trọng của sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đã có nhiều nỗ lực nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông. Tuy nhiên, tình hình tai nạn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp, số vụ tai nạn và số người chết, bị thương do tai nạn giao thông vẫn còn ở mức cao.

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh (Ảnh: Thành Đông).

Theo Thứ trưởng Thanh, để góp phần giải quyết vấn đề này, Bộ Công an, Cục Cảnh sát giao thông, Báo điện tử Dân trí và Công ty Ô tô Toyota Việt Nam đã phối hợp tổ chức cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam.

Tiếp nối thành công rực rỡ của cuộc thi sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam năm 2022, cuộc thi năm nay đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo các tầng lớp nhân dân, với 1.200 bài dự thi được gửi về.

"Các ý tưởng, giải pháp dự thi rất đa dạng, phong phú, thể hiện sự sáng tạo, đổi mới của các tác giả. Các ý tưởng, giải pháp này tập trung vào các lĩnh vực như nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông, cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác an toàn giao thông.

Quang cảnh buổi lễ (Ảnh: Thành Đông).

Tôi xin chúc mừng các tác giả đã giành được giải thưởng cao quý trong cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực và cố gắng của các bạn. Tôi tin rằng, những ý tưởng, giải pháp của các bạn sẽ góp phần quan trọng trong việc nâng cao an toàn giao thông, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân", Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh chia sẻ.

Lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng mong rằng, các tác giả sẽ tiếp tục phát huy những ý tưởng, giải pháp của mình để góp phần nâng cao việc đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân.

"Tôi mong muốn toàn thể các tầng lớp nhân dân tiếp tục chung tay, góp sức thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao an toàn giao thông. Mỗi người hãy tự giác chấp hành pháp luật giao thông, tuân thủ quy tắc giao thông.

Tôi cũng tin tưởng rằng, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các doanh nghiệp sẽ tiếp tục nghiên cứu, phát triển các sáng kiến, giải pháp mới trong lĩnh vực an toàn giao thông, góp phần xây dựng một xã hội văn minh", Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh chia sẻ thêm.

Số lượng bài dự thi tăng gấp hơn 5 lần so với cuộc thi năm 2022

Phát biểu tại lễ trao giải, Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, chương trình Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam do Cục CSGT, Báo điện tử Dân trí và Công ty Ô tô Toyota Việt Nam phối hợp tổ chức trong 2 năm liên tiếp 2022, 2023. Năm nay, số lượng bài dự thi tăng gấp hơn 5 lần so với cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam năm 2022.

Theo ông Đức, từ đó cho thấy sức hút của cuộc thi qua lần thứ 2 tổ chức đã nhận được nhiều sự quan tâm của quần chúng nhân dân. Đặc biệt là sự hưởng ứng tham gia của đông đảo học sinh, sinh viên trên cả nước đã thể hiện mong muốn được đóng góp sáng kiến, nhằm giải quyết thực trạng giao thông đường bộ Việt Nam trong tình hình thực tế hiện nay.

Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) Ảnh: Thành Đông).

"Với mục tiêu lấy người dân làm trung tâm, chương trình là cầu nối giữa các cơ quan quản lý Nhà nước về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) với người dân, mở ra cơ hội để toàn thể nhân dân cùng các chuyên gia và lực lượng chức năng thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ bảo đảm TTATGT, bảo vệ tính mạng và sự an toàn của mỗi người dân", Thiếu tướng Đức nói.

Cũng theo lãnh đạo Cục CSGT, thông qua chương trình, người dân được nâng cao kiến thức hiểu biết về pháp luật và công tác bảo đảm TTTAGT, có ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông văn minh, hiện đại, an toàn.

"Đây là chương trình hết sức ý nghĩa, giúp huy động sức mạnh toàn dân trong công tác bảo đảm TTATGT. Chúng ta thấy rằng, vấn đề TTATGT hiện nay nhận được sự quan tâm rất lớn của các tầng lớp nhân dân.

Bởi hơn ai hết, chính những người hàng ngày tham gia giao thông, mới thấu hiểu những bất cập về tổ chức giao thông đã và đang tồn tại trên đường, cũng chính họ mới thấy được ý thức của người tham gia giao thông hiện nay ra sao... và từ đó phát kiến ra những ý tưởng để giúp cho hoạt động giao thông được thông suốt, an toàn", Thiếu tướng Đức nói.

Cũng theo Thiếu tướng Lê Xuân Đức, tại cuộc thi này, tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia cuộc thi chiếm hơn 70%, điều này đã chứng minh rằng giới trẻ đã rất quan tâm, lo lắng cho tương lai của mình và của đất nước.

Những ý tưởng ban đầu của các bạn ở nhóm pháp luật - xã hội hay công nghệ cũng đều được ghi nhận, đánh giá cao và nhìn nhận nghiêm túc để đánh giá những giá trị sẽ mang lại cho công tác bảo đảm TTATGT hiện nay và trong tương lai.

"Trong thời gian tới, Cục CSGT sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan, lựa chọn, hiện thực hóa các sáng kiến đạt giải có tính khả thi cao áp dụng vào thực tiễn, tiếp tục tổ chức có hiệu quả chương trình trong các năm tiếp theo, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông", lãnh đạo Cục CSGT nói thêm.