Trao giải cuộc thi Sáng kiến an toàn giao thông Việt Nam năm 2023

Lễ trao giải được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội), với sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh; Thiếu tướng Lê Xuân Đức - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi; Nhà báo Phạm Tuấn Anh - Tổng Biên tập Báo điện tử Dân trí, đồng Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, cùng nhiều khách mời khác.

Quang cảnh buổi lễ (Ảnh: Thành Đông).

Theo Ban tổ chức, sau 6 tháng triển khai (từ tháng 4 tới tháng 9/2023) cuộc thi đã tìm ra các cá nhân, tập thể xuất sắc, có những ý tưởng mới, sản phẩm sáng tạo, ứng dụng công nghệ giải quyết thực trạng bất cập về giao thông đường bộ tại Việt Nam.

Theo đó, Cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam năm 2023 có hai hạng mục dự thi chính là Sáng kiến an toàn giao thông và Sáng kiến công nghệ về an toàn giao thông, với tổng giá trị giải thưởng lên đến 312 triệu đồng, được trao riêng cho từng hạng mục. Mỗi hạng mục gồm: một giải Nhất 60 triệu đồng, 2 giải Nhì 30 triệu đồng/giải, 2 giải Ba 10 triệu đồng/giải, 3 giải Khuyến khích 5 triệu đồng/giải.

Trước đó, vòng sơ khảo của cuộc thi diễn ra từ ngày 5/4 đến trước ngày 25/8, chương trình đã nhận về gần 1.200 bài dự thi. Ban giám khảo của cuộc thi là các lãnh đạo đầu ngành, chuyên gia hàng đầu có kinh nghiệm trong các lĩnh vực về công nghệ, giao thông, phương tiện giao thông…

Lãnh đạo Cục CSGT, Báo điện tử Dân trí và đại diện Công ty Toyota Việt Nam tham quan các ý tưởng về Sáng kiến an toàn giao thông (Ảnh: Thành Đông).

Sau vòng sơ khảo, ngày 13/9, Ban giám khảo đã chọn ra 16 ý tưởng/sản phẩm nổi bật nhất (mỗi hạng mục 8 ý tưởng/sản phẩm) bước vào vòng chung khảo bình chọn trực tuyến, tại chuyên mục "Sáng kiến an toàn giao thông" trên Báo điện tử Dân trí.

Đầu tháng 10/2023, ban giám khảo đã chấm 16 bài dự thi và chọn 10 bài xuất sắc (mỗi hạng mục 5 bài dự thi) để vào vòng chung kết.

Vòng chung kết diễn ra vào ngày 11/10 tại tòa soạn Báo Dân trí, với mỗi cá nhân/tập thể có 10 phút trình bày và phản biện trước ban giám khảo.

Theo ban tổ chức, tại lễ trao giải năm nay, chương trình có thêm hoạt động tham quan gian hàng giới thiệu top 10 bài dự thi vào chung kết nhằm giúp các thí sinh dự thi có cơ hội tiếp cận với các chuyên gia, doanh nghiệp, tăng khả năng thực hiện hóa ý tưởng.

Rất đông đại biểu, khách mời tới tham dự lễ trao giải (Ảnh: Thành Đông).

Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông, Trưởng Ban Tổ chức đánh giá cao những sáng kiến tại cuộc thi, vì thông qua cuộc thi những công dân trẻ được thể hiện trách nhiệm với vấn đề an toàn giao thông của Việt Nam, mà trên hết là với tính mạng của đồng bào.

Theo ông Đức, các tác phẩm gửi về cuộc thi có thể chỉ là những ý tưởng ở mức sơ khai, hay những ứng dụng công nghệ đã qua nghiên cứu tìm tòi, có độ khả thi cao… nhưng tất cả đều là thời gian, công sức của các tác giả về những điều hữu ích cho toàn xã hội.

Còn nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập Báo điện tử Dân trí, đồng Trưởng Ban Tổ chức đánh giá, mặc dù cuộc thi có thể lệ và đầu bài mang tính chuyên biệt trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông Việt Nam và triển khai trong thời gian ngắn, nhưng số lượng người tham gia và bài thi lớn đã cho thấy cuộc thi nhận được phản hồi, ủng hộ rất tốt từ xã hội.

Còn theo lãnh đạo Công ty Toyota Việt Nam, nhiều ý tưởng gửi về thể hiện sự bức xúc của người dự thi với chính những vấn đề mà họ thường xuyên gặp phải, khi tham gia giao thông hàng ngày. Nhờ đó, những ý tưởng đều có chất lượng khá tốt, khả thi trong việc ứng dụng vào thực tế.