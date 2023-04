Toàn cảnh Lễ phát động chương trình Sáng kiến An toàn giao thông 2023

Toàn cảnh Lễ phát động chương trình Sáng kiến An toàn giao thông năm 2023 (Video: Phạm Tiến).

Sáng 5/4, tại Trung tâm hội nghị Quốc tế (Hà Nội) đã diễn ra Lễ phát động Chương trình sáng kiến An toàn Giao thông Việt Nam năm 2023. Buổi lễ do Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) phối hợp với Báo điện tử Dân trí và Công ty Ô tô Toyota Việt Nam tổ chức.

Tới tham dự buổi lễ có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà; Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục CSGT, Bộ Công an; nhà báo Phạm Tuấn Anh - Tổng Biên tập Báo điện tử Dân Trí, ông Keisuke Tokunaga - Giám đốc khối Bán hàng và dịch vụ Công ty ô tô Toyota Việt nam và các lãnh đạo các đơn vị, nhà tài trợ cùng đông đảo khách mời, các tác giả đoạt giải của năm 2022.

Tiếp nối thành công của cuộc thi năm 2022, năm nay, Ban tổ chức cũng đề xuất các sáng kiến đã được lựa chọn từ Cuộc thi Sáng kiến An toàn Giao thông Việt Nam năm 2022 có tính ứng dụng, tính khả thi cao để áp dụng vào thực tế, giúp cho người dân tham gia giao thông văn minh, hiện đại, an toàn.

Chương trình nhằm huy động sức mạnh của tập thể và các tầng lớp nhân dân đóng góp đưa ra các giải pháp giúp giải quyết thực trạng phức tạp của giao thông Việt Nam hiện nay.

Phát biểu tại buổi Lễ, bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: "Năm 2022 là năm đầu tiên chương trình Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam được Báo Dân trí, Cục CSGT và Công ty ô tô Toyota Việt Nam phối hợp tổ chức, đã mang lại ý nghĩa xã hội và nhân văn vô cùng sâu sắc".

Lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho hay, năm 2023 là năm thứ hai chương trình được tổ chức, bà Hà tin tưởng rằng, ngoài việc huy động sức mạnh, trí tuệ của mọi tầng lớp nhân dân góp phần đưa ra giải pháp giải quyết thực trạng giao thông, giúp nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông, chương trình cũng sẽ là cầu nối hữu hiệu giữa cơ quan quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông với người dân.

Cũng phát biểu tại buổi Lễ, Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục CSGT, Bộ Công an cho biết, phát huy và tiếp nối kết quả đạt được trong Chương trình Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam năm 2022, Cục CSGT đã báo cáo, đề xuất lãnh đạo Bộ Công an tiến hành tổ chức Chương trình Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam thường niên để tiếp tục phát hiện những sáng kiến, giải pháp mới, cách làm hay trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

"Tôi tin tưởng rằng sau lễ phát động này, cùng với sự vào cuộc của các cấp, các ngành, sự quan tâm, ủng hộ nhiệt tình của các cơ quan truyền thông, chương trình sáng kiến an toàn giao thông Việt Nam năm 2023 sẽ tiếp tục thành công tốt đẹp, có nhiều sáng kiến, giải pháp đột phá trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, góp phần kéo giảm số người chết vì tai nạn giao thông hàng năm, giảm thiểu ùn tắc giao thông, đem lại sự bình yên trên những tuyến đường, sự an toàn và hạnh phúc của nhân dân", lãnh đạo Cục CSGT nói.

Ông Keisuke Tokunaga - Giám đốc khối Bán hàng và dịch vụ Công ty ô tô Toyota Việt nam phát biểu tại buổi lễ.

Ban tổ chức dự kiến đưa 03 sáng kiến áp dụng vào thực tế tại Hà Nội và Bắc Ninh (địa phương đang xây dựng mô hình "Tỉnh An toàn giao thông"), gồm: "Hệ thống hỗ trợ điều chỉnh thời gian đèn tín hiệu giao thông", "Hệ thống phát hiện và cảnh báo giao thông thông minh" và "Ứng dụng nguyên lý đèn giao thông trong quản trị giao thông hiệu quả tại Việt Nam áp dụng vào xây dựng mô hình "Tỉnh An toàn giao thông".

Ban tổ chức cùng các đại biểu, nhà tài trợ bấm nút khởi động Chương trình Sáng kiến An toàn giao thông năm 2023.

Cuộc thi là hoạt động trọng tâm của chương trình, được tổ chức trên quy mô toàn quốc với mục tiêu khơi gợi sáng tạo, tìm kiếm những ý tưởng mới, ứng dụng công nghệ có hiệu quả nhằm giải quyết các vấn đề tồn tại, bất cập về giao thông đường bộ ở Việt Nam hiện nay.

Ông Lê Đắc Thịnh Đồng, Chánh Văn phòng Báo điện tử Dân Trí phổ biến thể lệ và quy định cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam năm 2023.

Người tham dự sẽ có thể đăng ký một trong hai Hạng mục đó là Hạng mục "Sáng kiến An toàn giao thông" và Hạng mục "Sáng kiến công nghệ về An toàn giao thông" để nhằm đưa ra giải pháp giải quyết 3 chủ đề chính của giao thông Việt Nam: Giải pháp phòng, chống ùn tắc giao thông; Giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông đường bộ; Giải pháp về thiết lập kỷ cương pháp luật trong giữ gìn trật tự an toàn giao thông.

Cuộc thi được phát động tại Hà Nội và TPHCM trong tháng 4/2023. Ban Tổ chức chương trình sẽ nhận bài dự thi từ tháng 4 tới tháng 8 năm 2023; dự kiến chấm thi và trao giải vào tháng 9 năm nay.

Để hoạt động chương trình Sáng kiến An toàn Giao thông 2023 diễn ra hiệu quả, sẽ tổ chức chuỗi tọa đàm với sự tham gia của các đại diện Lãnh đạo ban, bộ, ngành, các chuyên gia nhằm thảo luận và đưa ra giải pháp nhằm nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, giảm thiểu các vấn đề về an toàn giao thông đang xảy ra ở Việt Nam hiện nay.