Tìm thấy thi thể nam sinh 18 tuổi mất tích 3 ngày trước

Ngày 29/8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận đã tìm thấy thi thể một nam sinh trên sông Sêrêpốk và bàn giao cho gia đình mai táng. Nạn nhân được xác định là em H.N.T.H. (18 tuổi, trú tại phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk).

Trước đó chiều 28/8, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 1 tỉnh Đắk Lắk nhận được tin báo về việc phát hiện thi thể nam thanh niên nổi trên sông Sêrêpốk, đoạn qua xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk.

Cảnh sát trục vớt thi thể nam sinh (Ảnh: Uy Nguyễn).

Ngay lập tức, nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đã được huy động đến hiện trường để triển khai công tác cứu hộ.

Thời điểm này, do trời bắt đầu tối, mưa lớn và nước sông chảy xiết, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự nỗ lực không ngừng, lực lượng chức năng đã thành công trục vớt được thi thể nam sinh.

Liên quan đến vụ việc, trên mạng xã hội đã lan truyền thông tin tìm kiếm nam sinh do người thân đăng tải. Theo đó, nam sinh H. rời nhà vào chiều 26/8 bằng xe máy.

Gia đình đăng thông tin tìm kiếm nam sinh (Ảnh: Trương Nguyễn).

Dù người thân đã nỗ lực liên lạc nhưng không thành công và đã nhờ cộng đồng cùng cơ quan chức năng hỗ trợ tìm kiếm. Sau 3 ngày tổ chức tìm kiếm, gia đình nạn nhân đã nhận được thông tin đau lòng về việc tìm thấy thi thể của em.

Được biết, nam sinh H. vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT và đã đỗ vào một trường đại học.