Tìm thấy thi thể 3 thanh niên mất tích ở hồ Đá Xanh

Sáng 4/9, một lãnh đạo UBND xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk xác nhận cơ quan chức năng đã tìm được cả 3 thanh niên mất tích trên Hồ Đá Xanh tại thôn 9 của xã.

"Khoảng 5h30 hôm nay, sau gần 2 ngày tìm kiếm, thi thể của một nạn nhân nổi trên mặt hồ và được cơ quan chức năng trục vớt để bàn giao cho gia đình mai táng", lãnh đạo UBND xã Ea Wer thông tin.

Nạn nhân là T.T.T. (21 tuổi, trú tại phường Buôn Ma Thuột), tỉnh Đắk Lắk.

Sau gần 2 ngày tìm kiếm, cơ quan chức năng đã tìm thấy cả 3 nạn nhân (Ảnh: Đăng Nguyễn).

Đến 7h15 cơ quan chức năng tiếp tục trục vớt được nạn nhân cuối cùng là B.Q.C. (21 tuổi, trú tại phường Buôn Ma Thuột).

Trước đó, sáng 2/9, nhóm 7 thanh niên trú tại phường Buôn Ma Thuột rủ nhau vào khu vực Hồ Đá Xanh để vui chơi nhân dịp nghỉ lễ.

Khoảng 15h cùng ngày, một người trong nhóm không may rơi xuống hồ và 2 thanh niên khác nhảy xuống ứng cứu. Sau đó, cả 3 đều mất tích dưới dòng nước sâu.

Nạn nhân cuối cùng đã được trục vớt (Ảnh: Uy Nguyễn).

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động phương tiện, lực lượng đến hiện trường triển khai công tác cứu hộ.

Đến khoảng 18h cùng ngày, cơ quan chức năng đã tìm thấy được nạn nhân T.T.A. (21 tuổi).

Cơ quan chức năng triển khai lực lượng cứu hộ trắng đêm, nỗ lực tìm kiếm nạn nhân còn lại