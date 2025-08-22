Tìm kiếm người phụ nữ Ninh Bình mất tích khi vào núi bắt ốc

Ngày 22/8, lãnh đạo UBND xã Tân Thanh, tỉnh Ninh Bình cho biết, các lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm bà Trần Thị Vân (SN 1979), trú thôn Đồng Ao, tại xã Tân Thanh, người đã mất tích khi vào núi bắt ốc từ ngày 20/8.

Bà Trần Thị Vân mất tích khi vào núi bắt ốc từ sáng 20/8 (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Thông tin ban đầu, khoảng 5h sáng 20/8, bà Vân rời khỏi nhà để đi vào núi bắt ốc cách nhà khoảng 5km. Trước khi đi, bà Vân có nói với hàng xóm về việc mình đi lên núi bắt ốc.

Đến 18h cùng ngày, vợ chồng em trai bà Vân không thấy bà Vân về nên đã tổ chức đi tìm kiếm và báo cáo chính quyền địa phương.

Tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương đã huy động khoảng 30 người gồm công an xã, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở phối hợp dân quân tự vệ cùng gia đình tổ tìm kiếm bà Vân.

Các lực lượng chức năng xã Tân Thanh cùng gia đình bà Vân vào trong núi tìm kiếm (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Lực lượng chức năng cũng tiến hành rà soát hệ thống camera an ninh trên các tuyến đường quanh khu vực nghi vấn bà Vân đi qua nhưng vẫn chưa phát hiện được manh mối.

Lãnh đạo UBND xã Tân Thanh cho biết thêm, các lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường lực lượng, mở rộng phạm vi tìm kiếm.