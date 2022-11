Tìm kiếm người đàn ông mất tích sau cơn mưa lớn

Chiều 24/11, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An, lực lượng của đơn vị đang tìm kiếm anh H.V.V. (SN 1985, trú xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) bị đuối nước.

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, anh V. đi qua bờ tràn của đập Thạch Tiền (xã Hưng Yên Nam) không may bị trượt chân, rơi xuống nước và mất tích.

Các lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm anh V. (Ảnh: PCCC).

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ huy động phương tiện, thiết bị cùng 8 cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường, triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, do mưa lớn, nước dâng cao, chảy xiết nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Trong 2 ngày 23-24/11, khu vực phía Nam tỉnh Nghệ An xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Đợt mưa được đánh giá là ít khi gặp vào thời điểm tháng 11 âm lịch này đã gây ra tình trạng ngập cục bộ tại một số nơi thuộc TP Vinh, huyện Nghi Lộc, huyện Hưng Nguyên...

"Hiện mưa có giảm hơn nhưng dòng nước vẫn đang chảy xiết, các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm anh V.", đại diện chính quyền xã Hưng Yên Nam thông tin.