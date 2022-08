TikToker xúc phạm người miền Trung bị phạt 10 triệu đồng

Trước đó, ngày 12/8, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp Công an TP Đà Lạt triệu tập H.N.M. (SN 1999, tạm trú TP Đà Lạt, Lâm Đồng) sau khi M. đăng tải video với nội dung "Bạn nghĩ sao về người miền Trung" có nhiều nội dung xúc phạm người miền Trung.

Nội dung đoạn video xúc phạm, nói xấu người miền Trung (Ảnh chụp màn hình).

Trong video này, ngoài các nhân vật khác thì chính H.N.M. trực tiếp cung cấp thông tin cho rằng "người miền Trung rất keo kiệt và bủn xỉn, hà tiện, khôn lỏi, lúc nào cũng nghĩ cho bản thân, gia đình của họ trước, không có tinh thần xã hội, không có tinh thần đất nước nên miền Trung rất kém phát triển so với những miền còn lại…".

Ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, video trên nhận được sự quan tâm rất lớn với hơn 3,8 triệu lượt xem, gần 55 nghìn lượt thích và 13 nghìn lượt chia sẻ.

Bên cạnh đó, rất nhiều người lên án gay gắt, không đồng tình với ý kiến chủ quan, phiến diện của H.N.M. Dư luận cho rằng nội dung trong video đã thể hiện sự phân biệt đối xử, kỳ thị vùng miền, chia rẽ khối đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam.

Căn cứ hành vi vi phạm, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính H.N.M. 10 triệu đồng.