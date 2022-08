Tiễn biệt liệt sĩ Đặng Anh Quân về đất mẹ

Chiều 9/8, Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội cùng gia đình đã tổ chức trọng thể lễ an táng hài cốt liệt sĩ Đặng Anh Quân (Thượng tá, Đội trưởng đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an quận Cầu Giấy) tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hà Nội (phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm).

Đoàn xe đưa tro cốt liệt sĩ Đặng Anh Quân tới Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hà Nội vào chiều 9/8.

Có mặt trong đoàn người đến viếng liệt sĩ Đặng Anh Quân, ông Lê Hoàng (61 tuổi, ở phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm) cho biết: "Khi nghe câu chuyện xúc động về 3 liệt sĩ phòng cháy chữa cháy đã anh dũng hy sinh bản thân để tham gia chữa cháy tại Cầu Giấy, tôi và một người bạn đã hẹn nhau tới đây để tiễn biệt người hùng này lần cuối".

Chiều nay (9/8), bên trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hà Nội, đồng đội, gia đình, bạn bè và rất đông người dân, dù không quen biết, đã có mặt từ sớm, xếp hàng dài chờ đợi để được thắp nén nhang tưởng nhớ, tiễn đưa liệt sĩ Đặng Anh Quân về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP Hà Nội thắp nén hương để tưởng niệm liệt sĩ Đặng Anh Quân.

Tại lễ an táng, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP Hà Nội cùng Đại tá Dương Đức Hải - Phó Giám đốc Công an TP dẫn đầu đoàn nghi lễ, đưa hài cốt liệt sĩ Đặng Anh Quân tới nơi an táng.

Tại đây, các đồng đội, người thân, bạn bè của liệt sĩ Quân thả những nắm đất xuống phần mộ thay cho lời vĩnh biệt.

Liệt sĩ Đặng Anh Quân sinh năm 1977, tại Hà Nội, trong một gia đình khó khăn, sớm mồ côi bố từ năm 4 tuổi. Với ước mơ, hoài bão trở thành người chiến sỹ Công an nhân dân, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, liệt sĩ Đặng Anh Quân tình nguyện thực hiện nghĩa vụ trong ngành công an.

Chiều 9/8, đồng đội, người thân và nhiều người dân đã đến tiễn đưa liệt sĩ Đặng Anh Quân về đất mẹ.

Khởi đầu là chiến sĩ nghĩa vụ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP Hà Nội từ tháng 7/1997, liệt sĩ Đặng Anh Quân không ngừng học tập, trau dồi bản thân, kinh qua nhiều vị trí công tác trước khi giữ trọng trách Đội trưởng Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an quận Cầu Giấy từ tháng 1/2022.

Sau hơn 25 năm công tác, anh Quân đã hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ chữa cháy cứu người ngày 1/8.

Nhiều người không kìm được xúc động, khóc thương người liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ.

Trước hành động dũng cảm, không ngại hy sinh thân mình để bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân của anh, Chủ tịch nước đã truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất, Thủ tướng Chính phủ cấp bằng Tổ quốc ghi công, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định thăng hàm vượt cấp lên Thượng tá đối với liệt sĩ Đặng Anh Quân.