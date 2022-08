"Em yên tâm an nghỉ, gia đình rất tự hào về em!"

Những người đồng đội trong trang phục cảnh sát PCCC giơ tay chào.

Sáng 6/8, tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hà Nội đã diễn ra lễ an táng liệt sĩ Nguyễn Đình Phúc - Hạ sĩ vừa hy sinh anh dũng khi chữa cháy tại quán karaoke ở Cầu Giấy ngày 1/8. Dự lễ an táng có Ban lãnh đạo Công an TP Hà Nội, các đồng đội của liệt sĩ Phúc cùng người thân, gia đình. Hàng trăm người dân cũng tới tiễn đưa liệt sĩ Phúc về nơi an nghỉ cuối cùng.

7h ngày 6/8, tro cốt liệt sĩ Nguyễn Đình Phúc được đưa tới Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hà Nội (Ảnh: Trần Thanh).

Khoảng 5h20 sáng nay, gia đình liệt sĩ Phúc có mặt tại Đài hóa thân Hoàn Vũ (Thanh Trì, Hà Nội) để tiếp nhận tro cốt liệt sĩ Phúc. Khoảng 7h, tro cốt liệt sĩ được đưa tới Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hà Nội (phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội).

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội và các đồng đội của liệt sĩ Phúc dâng hoa, dâng hương tưởng niệm liệt sĩ.

Gia đình, Ban lãnh đạo Công an TP Hà Nội cùng các đồng đội... đưa tiễn liệt sĩ Phúc về nơi an nghỉ cuối cùng (Ảnh: Trần Thanh).

Đau xót trước sự ra đi của một chiến sĩ trẻ, nhiều người có mặt tại lễ an táng không giấu nổi nước mắt.

Đôi mắt sưng húp, đỏ hoe vì nỗi đau mất đi cậu em ruột, chị Hoàng Yến (28 tuổi - chị ruột liệt sĩ Phúc) chia sẻ: "Dù rất đau xót nhưng gia đình mong em yên tâm an nghỉ, mọi người trong gia đình rất tự hào về em!".

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội, chỉnh lại vòng hoa viếng (Ảnh: Trần Thanh).

"Điều nuối tiếc nhất của tôi đó là hôm sinh nhật của Phúc. Sinh nhật của em là hôm 17/5 vừa qua nhưng hôm đó em không được về. Tôi có gọi điện bảo sẽ mua quà tặng Phúc, để khi nào Phúc về thì cả gia đình sẽ tổ chức sinh nhật nhưng giờ không còn được gặp mặt em nữa rồi", chị Yến khóc nghẹn.

Thân nhân liệt sĩ Phúc đau xót tiễn đưa người chiến sĩ trẻ về nơi an nghỉ cuối cùng (Ảnh: Trần Thanh).

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại lễ an táng liệt sĩ Nguyễn Đình Phúc tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hà Nội sáng 6/8:

Đón nhận di ảnh và tro cốt từ Đài hóa thân Hoàn Vũ về.

Chỉnh trang ban thờ.

Tiểu đựng tro cốt liệt sĩ được phủ lá quốc kỳ.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội nghiêm trang chào liệt sĩ trẻ.

Người thân liệt sĩ Phúc chia sẻ dù đau đớn nhưng họ tự hào về người em.

Hàng trăm người tới thắp hương, tiễn đưa liệt sĩ Phúc về nơi an nghỉ cuối cùng.

Liệt sĩ Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ.

Khoảng 8h30 cùng ngày, liệt sĩ Phúc được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hà Nội.

Các đồng đội thả những nắm đất xuống mộ liệt sĩ Phúc.