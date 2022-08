Tiễn đưa Thượng úy Đỗ Đức Việt về đất mẹ: "Đồng đội ơi, hãy yên nghỉ nhé!"

Sáng 7/8, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Công an các quận Cầu Giấy và Bắc Từ Liêm cùng gia đình... tổ chức trọng thể lễ an táng hài cốt liệt sĩ Thượng úy Đỗ Đức Việt tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hà Nội, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm.

Tro cốt liệt sĩ Đỗ Đức Việt được đưa tới Nghĩa trang liệt sĩ TP Hà Nội để làm lễ an táng.

Nhiều người dân đã đến nghĩa trang để đặt những đóa hoa lên các phần mộ liệt sĩ, bày tỏ lòng thương nhớ và trân trọng, biết ơn sự hy sinh anh dũng của các anh.

Bày tỏ tiếc thương liệt sĩ Đỗ Đức Việt, bà Hoàng Thị C. (ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ: "Vì nhiệm vụ giữ bình yên cho nhân dân, người chiến sĩ công an luôn phải đối mặt với bất cứ nguy hiểm nào. Nay các anh đã hy sinh, về nơi an nghỉ cuối cùng, chúng tôi vô cùng tiếc thương và cảm động trước sự hy sinh anh dũng của người lính cứu hỏa Thủ đô".

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP Hà Nội - nghiêm trang chào liệt sĩ trẻ.

Trước đó, chiều 1/8, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại địa chỉ số 231 phố Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, 3 cán bộ chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an quận Cầu Giấy đã anh dũng hy sinh là Thượng tá Đặng Anh Quân - Đội trưởng Đội PCCC, Thượng úy Đỗ Đức Việt và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc.

Trước những hành động dũng cảm, không quản ngại hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm, cấp bách phục vụ quốc phòng an ninh, Chủ tịch nước đã ký quyết định truy tặng Huân chương chiến công Hạng Nhất, Thủ Tướng Chính phủ cấp Bằng Tổ quốc ghi công, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định thăng cấp bậc hàm vượt cấp đối với 3 liệt sĩ.

Một số hình ảnh tại lễ an táng liệt sĩ Thượng úy Đỗ Đức Việt sáng 7/8:

Hà Nội: Hàng trăm người tới tiễn đưa liệt sĩ Đỗ Đức Việt về đất mẹ

Sáng 8/7, nhiều đồng đội, người dân đã tới tiễn đưa liệt sĩ Việt về nơi an nghỉ cuối cùng.

Liệt sĩ Đỗ Đức Việt đã hy sinh anh dũng, tô thắm thêm lá cờ truyền thống Anh hùng của lực lượng Công an Thủ đô.

Đại diện Công an TP Hà Nội đưa tro cốt liệt sĩ Việt về phần mộ tại nghĩa trang liệt sĩ.

Đồng đội tiễn biệt liệt sĩ Việt lần cuối.