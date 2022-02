Thuyền phó ca nô nói về khoảnh khắc đáng sợ nhất chuyến chở khách định mệnh

Chiều 26/2, chiếc ca nô chở 39 người từ đảo Cù Lao Chàm về Hội An bị chìm trên vùng biển Cửa Đại (Quảng Nam) khiến 13 người chết và 4 người mất tích. Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam đang khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân. Vụ việc xảy ra đột ngột khiến nhiều người cảm thấy quá đau lòng và kinh hoàng.

Rất nhiều người vẫn đang chờ đợi tung tích của các nạn nhân.

Ông Trần Văn Quý (40 tuổi) - thuyền phó ca nô gặp nạn trên biển Cửa Đại, cũng là người đầu tiên ngụp lặn trong nước cứu người vẫn chưa hết hoàn hồn sau chuyến chở khách định mệnh.

"Tất cả mọi người trên tàu đều mang áo phao nhưng phần lớn không thể thoát được do con tàu kín, mọi người bị mắc lại trong tàu không thể bơi ra ngoài được", ông Quý nói với giọng còn run rẩy.

Ông Trần Văn Quý là thuyền phó ca nô gặp nạn trên biển Cửa Đại.

Theo ông Quý, ông ngồi ở vị trí cuối tàu để quan sát hành khách. Khi tàu gần đến bờ thì bị sóng đánh mạnh khiến tàu bị bể, nước tràn vào. Lúc này khung cảnh rất hoảng loạn.

"Lúc đó khung cảnh rất hoảng loạn, tàu thì bị bể, nước tràn vào. Tôi liền hô to mọi người bình tĩnh nhưng không ai nghe cả. Đến khi bình tĩnh lại, tôi vội ngụp lặn trong nước để mong cứu được người nào hay người đó. Vớt được hơn chục người thì mọi thứ im ắng đến đáng sợ, lúc này tôi cũng đuối sức. Vụ việc xảy ra quá nhanh, không ai kịp trở tay", ông Quý kể trong nước mắt.

Nhiều nạn nhân vẫn chưa hết bàng hoàng sau chuyến du lịch định mệnh.

Là một trong số 22 người may mắn thoát chết trong vụ lật ca nô, ông Nguyễn Tấn Hiệp (50 tuổi, trú TP HCM) đang được chăm sóc sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa TP Hội An. Sau nhiều giờ được đưa vào đất liền an toàn, gương mặt của ông Hiệp vẫn lộ vẻ thất thần khi vụ tai nạn ập đến quá bất ngờ.

"Thời điểm rời đảo Cù Lao Chàm, trời âm u và biển động. Khi chỉ còn cách bờ tầm 2 cây số, gặp vùng nước cạn và sóng lớn, ca nô lật úp. Trong tích tắc, tất cả vẫy vùng trong dòng nước lạnh ngắt. Khi ca nô lật, tôi quơ tay nhưng không thấy vợ đâu. Tôi cố nhoài người đến chỗ cửa sổ để chui ra ngoài. Sau khi thoát ra ngoài, tôi lặn xuống để cứu vợ nhưng không tìm thấy. Dù kéo được 4 người khác trong đoàn ra ngoài nhưng họ đã tử vong", ông Hiệp thuật lại.

Một số người sống sót đã được hỗ trợ xe để đưa về nhà.

Anh Nguyễn Đức Vuông đứng khóc ngoài nhà tang lễ vì có bạn đang mất tích trong vụ chìm ca nô. Anh Vuông cho biết anh cũng đi tham quan Cù Lao Chàm nhưng vào trước một ngày nên may mắn thoát nạn.

"Tôi thấy thời tiết xấu nên có khuyên bạn cùng vào bờ, nhưng bạn không nghe. Đến hôm nay về thì… Tôi mong lực lượng chức năng sớm tìm kiếm được những người đang mất tích, cố gắng nén nỗi đau để đưa về quê. Tôi rất buồn, mới ngồi với bạn hôm qua mà giờ…", anh Vuông nghẹn ngào chia sẻ.

Anh Nguyễn Đức Vuông đau lòng vì bạn của mình đang mất tích chưa biết sống chết thế nào.

Ghi nhận của PV Dân trí tối 26/2, tất cả các phương tiện đã ngừng tìm kiếm nạn nhân mất tích vì trời quá tối và lạnh, khu vực ca nô gặp nạn thời tiết xấu, sóng to, gió lớn.

Đến 21h, rất đông người dân vẫn đội mưa lạnh, đứng trước nhà tang lễ TP Hội An tại đường Ngô Gia Tự để chia buồn cùng gia đình các nạn nhân xấu số trong vụ chìm ca nô.