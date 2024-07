Thượng tá Lê Mạnh Hùng giữ chức Phó giám đốc Công an Đồng Nai

Công an tỉnh Đồng Nai vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về việc bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh. Theo đó, Thượng tá Lê Mạnh Hùng, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Đồng Nai, được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Công an, Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đã trao quyết định của Bộ trưởng Công an, bổ nhiệm Thượng tá Lê Mạnh Hùng.

Thượng tá Lê Mạnh Hùng được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Phát biểu tại buổi lễ, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức chúc mừng Thượng tá Lê Mạnh Hùng được tin tưởng, bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Lê Mạnh Hùng bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được nhận nhiệm vụ mới và hứa sẽ phát huy năng lực công tác, nhanh chóng bám sát và nắm chắc tình hình địa bàn cơ sở, để tham mưu các biện pháp, chương trình, kế hoạch công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.