Đại tá Nguyễn Hồng Phong được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an Đồng Nai

Ngày 21/6, Cục Tổ chức cán bộ - Bộ Công an thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đến nhận công tác và giữ chức Cục trưởng Cục Nghiệp vụ Bộ Công an.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Công an điều động Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, đến nhận công tác và giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thay Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Tại buổi lễ công bố quyết định điều động nhân sự của Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, đã gửi lời chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang và Đại tá Nguyễn Hồng Phong được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao đảm nhận các trọng trách mới.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị Đại tá Phong khẩn trương tiếp nhận công việc mới; đoàn kết cùng Đảng ủy, ban giám đốc lãnh đạo, chỉ đạo toàn Công an tỉnh Đồng Nai hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục phát huy tinh thần dân chủ, trí tuệ tập thể, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trên các lĩnh vực, nhất là đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trước đó, ngày 20/6, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Xuân Thao, Phó cục trưởng Cục An ninh đối ngoại làm Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.