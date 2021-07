"Thuốc đặc trị" nào cho nạn ùn tắc giao thông tại hàng loạt địa phương?

Dân trí Thẻ nhận diện phương tiện có mã QR Code được cho là giải pháp thuận lợi tối đa lưu thông thông suốt 24/24h, hạn chế ùn tắc giao thông, ùn ứ hàng hóa tại các chốt kiểm soát dịch bệnh ở các địa phương.

Những ngày qua, ùn tắc giao thông đồng loạt xảy ra ở nhiều nơi do hoạt động kiểm soát đối với xe ra vào nhiều địa phương nhằm phòng, chống dịch Covid-19. Điều đáng nói, dù đã có hướng dẫn thống nhất về thẻ nhận diện phương tiện hoạt động trên "luồng xanh" vận tải quốc gia, nhưng mỗi địa phương thực hiện một kiểu dẫn tới giao thông tại cửa ngõ các thành phố lớn trở nên phức tạp.

Chiều 21/7, đại diện Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) cho biết, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã giao Tổng cục ĐBVN xây dựng phần mềm đăng ký thẻ nhận diện phương tiện có mã QR Code, ưu tiên hoạt động trên "luồng xanh" vận tải toàn quốc.

"Việc triển khai đăng ký thẻ nhận diện phương tiện có mã QR Code ưu tiên hoạt động trên "luồng xanh" vận tải toàn quốc nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện lưu thông thông suốt 24/24h, giảm thời gian kiểm tra, kiểm soát khi phương tiện đi qua các chốt kiểm soát dịch bệnh và đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch" - đại diện Tổng cục ĐBVN cho hay.

Bộ GTVT và các địa phương đã thống nhất không kiểm tra giấy xét nghiệm Covid-19 đối với tài xế ở khu vực giãn cách xã hội để tạo thuận lợi thông thương hàng hóa (Ảnh: Báo Giao thông).

Ngành GTVT đã cấp thẻ nhận diện phương tiện kèm mã QR Code thông qua phần mềm của Sở GTVT TPHCM và phần mềm của Tổng cục ĐBVN. Ban đầu, việc cấp thẻ được áp dụng với 19 tỉnh, thành phía Nam thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng, sau đó nhân rộng ra các Sở GTVT trên cả nước. Tính đến 12h ngày 20/7, ngành giao thông vận tải đã cấp được 42.249 xe.

Trước tình hình giao thông xảy ra ùn tắc ở nhiều địa phương, đại diện Tổng cục ĐBVN cho rằng, cần triển khai đăng ký thẻ nhận diện có mã QR Code ưu tiên nhanh chóng, thuận tiện. Các Sở GTVT cần thông tin, tuyên truyền đến các đơn vị vận tải trên địa bàn khẩn trương đăng ký trực tuyến. Thời gian Sở GTVT tiếp nhận thông tin, giải quyết và trả kết quả tối đa không quá 24h.

Đối tượng đăng ký gồm: Xe ô tô vận chuyển các loại hàng hóa thiết yếu phục vụ an sinh xã hội, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, vận chuyển thiết bị, vật tư và sinh phẩm y tế phục vụ phòng chống dịch Covid-19, ga, xăng dầu; xe vận chuyển hàng cứu trợ. Các loại xe do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tại địa phương cho phép hoạt động gồm: Xe ô tô vận chuyển công nhân, người lao động, chuyên gia phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, xe vận chuyển người từ vùng dịch về các địa phương.

"Kết quả sẽ được hệ thống gửi tự động về địa chỉ email đã đăng ký hoặc truy cập vào tài khoản do đơn vị đăng ký trên hệ thống. Đơn vị vận tải tự in giấy nhận diện phương tiện kèm theo mã QR Code lên giấy (khổ A5) để dán trên kính phía trước và in lên giấy (khổ A4) để dán thêm lên kính hai bên cửa xe nhằm tạo thuận lợi cho việc kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát" - đại diện Tổng cục ĐBVN thông tin.

Đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa là hàng mau hỏng (hàng nông sản, thực phẩm tươi sống, hàng đông lạnh), đại diện Tổng cục ĐBVN cho biết, thực hiện in bổ sung thêm nhãn "HÀNG MAU HỎNG" trên giấy màu vàng, đóng dấu treo của đơn vị, thực hiện dán trên kính phía trước và trên kính hai bên thành xe.

Riêng đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa là các loại hàng mau hỏng khi lưu thông giữa các địa phương trong khu vực phía Nam đang áp dụng Chỉ thị 16 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thì không cần đăng ký, không cần dán thẻ nhận diện phương tiện có mã QR Code trên xe.

"Mã QR Code trên thẻ nhận diện phương tiện sẽ tự động hủy trong các trường hợp hết thời hạn ghi trên thẻ nhận diện; trong trường hợp lực lượng chức năng phát hiện phương tiện hoạt động không đúng hành trình đăng ký; trong trường hợp cơ quan cấp phát hiện đơn vị vận tải khai báo thông tin không trung thực" - đại diện Tổng cục ĐBVN thông tin.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 lan rộng, hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ khó khăn, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam cho biết sẽ vận chuyển miễn phí đối với tất cả hàng hóa, trang thiết bị, vật tư phục vụ công tác phòng chống dịch, các hàng hóa là vật tư, nhu yếu phẩm, thực phẩm của các địa phương, tổ chức quyên góp, ủng hộ với các tỉnh, thành phố phía Nam đang chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, thực hiện giãn cách xã hội. Hàng hóa, trang thiết bị, vật tư, nhu yếu phẩm sẽ được thu gom, đóng gói (container) tại các cảng biển Hải Phòng, Nghệ Tĩnh, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Cam Ranh, được vận chuyển bằng tàu biển và hệ thống xe vận tải đến địa điểm nhận hàng tại Cảng Tân Thuận - TPHCM.

Châu Như Quỳnh