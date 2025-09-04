Thủ tướng: Thần tốc sửa chữa các trường bị hư hại do bão để kịp khai giảng

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 156 gửi Chủ tịch UBND các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Giáo dục và Đào tạo về việc tập trung khắc phục cơ sở giáo dục bảo đảm điều kiện khai giảng năm học mới cho học sinh.

Dù Thủ tướng đã có công điện chỉ đạo về việc này vào cuối tháng 8, song theo báo cáo, công tác khắc phục cơ sở giáo dục ở một số địa phương, nhất là ở Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Nghệ An vẫn chưa hoàn thành trong khi thời điểm tổ chức khai giảng năm học mới đã cận kề.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương kịp thời hỗ trợ để các cơ sở giáo dục bị thiệt hại do mưa bão kịp thời khai giảng (Ảnh minh họa: Hải Long).

Để bảo đảm tổ chức Lễ khai giảng năm học mới cho học sinh, nhất là tại các khu vực bị ảnh hưởng do thiên tai vừa qua, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh chỉ đạo rà soát cụ thể công tác khắc phục các cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng do bão số 5 và các đợt thiên tai vừa qua trên địa bàn.

Các địa phương cần huy động tối đa nguồn lực, lực lượng để đẩy nhanh tiến độ, thần tốc sửa chữa, khắc phục tất cả các trường, điểm trường bị tốc mái, hư hại, không bảo đảm an toàn, sửa chữa bàn ghế, bổ sung sách vở, thiết bị giảng dạy và đồ dùng học tập cho học sinh.

Thủ tướng yêu cầu bảo đảm an toàn, đủ điều kiện tổ chức khai giảng và điều kiện học tập cơ bản cho học sinh, không được để học sinh thiếu trường, thiếu lớp, thiếu thày cô, thiếu sách vở, đồ dùng học tập.

Đối với các trường, điểm trường bị sập đổ, hư hỏng nặng chưa khôi phục xong hoặc không bảo đảm an toàn, theo Thủ tướng, phải có phương án bố trí địa điểm khai giảng, học tập tạm thời cho học sinh. Việc này phải hoàn thành và báo cáo Thủ tướng trong ngày 4/9.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo được giao chỉ đạo, đôn đốc ngành giáo dục các địa phương, nhất là các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, có phương án chủ động, kịp thời hỗ trợ sách vở, thiết bị giảng dạy, đồ dùng học tập đối với các cơ sở giáo dục bị thiệt hại do thiên tai theo đề nghị của địa phương để bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh ngay đầu năm học mới.

Thủ tướng giao Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, tiếp tục chỉ đạo các đơn vị quân đội, công an đóng trên địa bàn huy động tối đa lực lượng hỗ trợ xử lý vệ sinh trường lớp, sửa chữa cơ sở giáo dục theo đề nghị của địa phương.