Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Lào nhân Hội nghị P4G

Sáng 16/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp làm việc với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Đối tác vì Tăng trưởng Xanh và Mục tiêu toàn cầu (P4G) lần thứ tư.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết là 1 trong 7 thành viên sáng lập, đối tác chính thức của P4G, Việt Nam tin tưởng với sự tham dự tích cực và đóng góp ý kiến quý báu của đoàn đại biểu Lào và các đoàn quốc tế khác, Hội nghị thượng đỉnh P4G sẽ tiếp tục là diễn đàn quan trọng để các nước thành viên và các nước khách mời, các tổ chức quốc tế trao đổi, thúc đẩy các sáng kiến, cơ chế hợp tác về tăng trưởng xanh và bền vững.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone (Ảnh: Nhật Bắc).

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng cho biết Hội nghị thượng đỉnh P4G góp phần vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong các giải pháp ứng phó với chống biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; thúc đẩy các chiến lược chuyển đổi xanh vì mục tiêu phát triển bền vững ở cấp độ quốc gia, khu vực và toàn cầu.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Sonexay Siphandone bày tỏ xúc động trước việc Việt Nam tổ chức Quốc tang, tưởng nhớ và lãnh đạo cấp cao Việt Nam dự lễ viếng, truy điệu nguyên Chủ tịch Đảng, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Thủ tướng Khamtay Siphandone tại Viêng Chăn và Hà Nội.

Trao đổi về quan hệ song phương, hai Thủ tướng đánh giá mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào tiếp tục phát triển tốt đẹp, vững chắc và hiệu quả trên hầu hết các lĩnh vực. Quan hệ chính trị không ngừng được củng cố, gắn bó thông qua các chuyến thăm và gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao và các cấp.

Hai Thủ tướng nhất trí chỉ đạo các cơ quan liên quan tập trung triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, trong đó có kết quả cuộc gặp giữa hai Bộ Chính trị và Kỳ họp lần thứ 47 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào.

Hai bên tiếp tục tăng cường, củng cố quan hệ chính trị, tin cậy đặc biệt; hợp tác an ninh - quốc phòng bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Đồng thời, tăng cường các biện pháp thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; tạo đột phá nhằm hướng tới kim ngạch thương mại song phương đạt 5 tỷ USD.

Bên cạnh đó, hai bên sẽ triển khai hiệu quả các dự án lớn, trọng điểm của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào; tăng cường kết nối toàn diện hai nền kinh tế, đặc biệt là cơ sở hạ tầng, giao thông, đầu tư, du lịch; đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực khác như giáo dục - đào tạo, văn hóa, khoa học kỹ thuật, du lịch và giao lưu nhân dân.

Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, Thủ tướng Lào bày tỏ đánh giá cao việc Việt Nam đã chủ động kịp thời trao đổi với phía Hoa Kỳ liên quan đến việc áp thuế đối ứng.

Hai Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực. Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực như ASEAN, Liên Hợp Quốc, các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mê Công; đặc biệt là không ngừng thúc đẩy quan hệ hợp tác gắn bó Việt Nam - Lào - Campuchia.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định Quốc hội Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Lào thúc đẩy hoàn thiện thể chế, chính sách, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để Chính phủ hai nước triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, các dự án hợp tác đầu tư giữa hai nước cũng như các nội dung đã được Chính phủ hai bên thống nhất.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone (Ảnh: Phạm Thắng).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào "có một không hai" trên thế giới.

Hai bên đồng thời bày tỏ vui mừng về những kết quả quan trọng đạt được trong quan hệ giữa hai nước thời gian qua, đặc biệt là tin cậy chính trị tiếp tục được tăng cường thông qua duy trì đều đặn các trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cơ chế hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định hợp tác quốc phòng - an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng của quan hệ song phương; hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư tăng trưởng mạnh mẽ, giáo dục - đào tạo, văn hóa, khoa học công nghệ, du lịch và giao lưu nhân dân tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ.