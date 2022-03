Thủ tướng: Ngành du lịch cần có cách làm mới để biến nguy thành cơ

Tối 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia 2022 với chủ đề "Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh".

Phát biểu tại sự kiện do Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch phối hợp UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định: "Sự kiện rất ý nghĩa hôm nay được tổ chức tại Quảng Nam - vùng đất "địa linh nhân kiệt", nơi hội tụ nhiều di sản văn hóa, lịch sử và cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp".

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khai mạc (Ảnh: BTC).

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, du lịch không chỉ là một ngành kinh tế quan trọng mà còn thúc đẩy hợp tác phát triển, giao lưu văn hóa, hội nhập quốc tế, xây dựng tình hữu nghị và gìn giữ hòa bình.

Việt Nam có tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch vô cùng to lớn với thiên nhiên tươi đẹp, truyền thống lịch sử văn hóa hào hùng, phong phú, đa dạng, con người hiền hòa, thân thiện, cởi mở, mến khách, chính trị ổn định, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Những năm qua, cùng với sự phát triển chung của đất nước, du lịch Việt Nam đã phát triển vượt bậc, trở thành ngành kinh tế quan trọng của đất nước - công nghiệp không khói. Việt Nam trở thành điểm sáng trên bản đồ du lịch thế giới, được cộng đồng quốc tế công nhận với nhiều giải thưởng hàng đầu thế giới.

Các tiết mục nghệ thuật tại lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia 2022 (Ảnh: BTC).

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, trong hơn 2 năm qua, dù gặp muôn vàn khó khăn do dịch bệnh, ngành du lịch và nhân dân vẫn không ngừng nỗ lực thích ứng bằng những cách làm sáng tạo như đẩy mạnh phát triển du lịch thông minh, ứng dụng du lịch thực tế ảo…

Ngành du lịch và hàng không thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng là một trong những ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, đại dịch cũng là cơ hội để các doanh nghiệp tái cơ cấu nguồn nhân lực, sửa chữa, nâng cấp, làm mới các cơ sở đón khách, tăng thêm sức hấp dẫn và hiệu quả hơn trong tình hình mới.

Các tiết mục nghệ thuật tại lễ khai mạc (Ảnh: BTC).

"Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thấu hiểu, chia sẻ với những khó khăn chồng chất của ngành du lịch, của doanh nghiệp, người lao động và người dân có công ăn việc làm gắn với hoạt động du lịch trong hơn 2 năm qua", Thủ tướng chia sẻ.

Thủ tướng khẳng định, kiểm soát được dịch bệnh là yếu tố tiên quyết để mở cửa lại, phục hồi và thúc đẩy mạnh mẽ phát triển du lịch trong tình hình mới.

Trên cơ sở kết quả phòng chống dịch, tham khảo ý kiến chuyên gia và sau khi được các cấp có thẩm quyền thảo luận, thống nhất, Việt Nam chính thức mở lại hoạt động du lịch từ ngày 15/3 với tinh thần thích ứng linh hoạt, an toàn và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19. Qua đó đánh dấu sự khởi sắc trở lại của ngành du lịch nước nhà, đáp ứng nhu cầu vui chơi, du lịch của người dân, du khách trong nước và quốc tế.

"Tuy nhiên, trong điều kiện mới, hoàn cảnh mới, cơ hội mới, ngành du lịch cần có tư duy và cách làm mới để "biến nguy thành cơ"", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Thủ tướng cũng căn dặn, trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn hiện hữu, hoạt động du lịch cần được tổ chức an toàn, khoa học, phù hợp với sự phối hợp thống nhất, đồng bộ, hiệu quả giữa các cấp, các ngành, các địa phương và sự tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp và du khách.

Qua đó, góp phần quan trọng vào quá trình phục hồi nhanh và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, quảng bá hình ảnh đất nước tươi đẹp và con người Việt Nam hiền hòa, mến khách đến với bạn bè quốc tế.

Thủ tướng khẳng định, Quảng Nam có nhiều tiềm năng phát triển du lịch, nhất là "Du lịch xanh", "Du lịch di sản" với sức hấp dẫn to lớn từ Di sản văn hóa thế giới như đô thị cổ Hội An và khu đền tháp Mỹ Sơn; Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại nghệ thuật bài chòi; khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm. Cùng với đó là hệ thống các di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh, hệ động thực vật phong phú và những nét đặc trưng riêng biệt về ẩm thực vô cùng đặc sắc.

Qua 19 kỳ tổ chức, Quảng Nam đã hai lần được chọn làm nơi đăng cai tổ chức Năm du lịch quốc gia vào năm 2006 và 2022. Để từ đó, du lịch Quảng Nam cất cánh, trở thành điểm sáng trong phát triển du lịch miền Trung và cả nước; là điểm đến yêu thích đối với du khách trong nước và nước ngoài.

Đại dịch Covid-19 đã thay đổi cấu trúc xã hội và thói quen của người dân nhưng cũng tạo ra xu hướng mới trong du lịch. Bên cạnh đó, khi du lịch thế giới phục hồi, chúng ta phải đối mặt với thách thức cạnh tranh quyết liệt giữa các quốc gia và các điểm đến trên toàn cầu.

Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để Việt Nam trở thành điểm đến được lựa chọn hàng đầu, điểm đến trải nghiệm hấp dẫn đối với du khách quốc tế và trong nước.

Nhân lễ khai mạc năm du lịch quốc gia, Thủ tướng đề nghị các Bộ, ngành, tỉnh Quảng Nam và các địa phương cả nước cần tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, chủ động phối hợp thực hiện thật tốt 7 nội dung trọng tâm để du lịch Việt Nam phát triển mạnh mẽ trở lại sau đại dịch Covid-19.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc Quảng Nam - vùng đất "ngũ phụng tề phi", "chưa mưa đà thấm" với "rượu Hồng đào chưa nhấm đà say" và những con người "ơn trượng, nghĩa dày" phát triển nhanh nhưng bền vững, luôn là điểm đến du lịch hấp dẫn, ấn tượng của cả nước.