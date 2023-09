Thủ tướng: "Hợp tác phát triển để tự lực, tự cường về năng lượng"

Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh và Đầu tư ASEAN (ASEAB BIS) 2023 chiều 4/9 tại Thủ đô Jakarta, Indonesia, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đây là diễn đàn lớn nhất của doanh nghiệp trong khu vực để cùng thực hiện đối thoại, đề ra chiến lược, cùng nhau hợp tác, chia sẻ và cùng nhau chiến thắng.

Nhắc tới nhiều khó khăn mà chúng ta thường gọi là những "cơn gió ngược", Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên doanh nghiệp khi khó khăn không nên quá bi quan, cũng như không quá lạc quan khi có nhiều thuận lợi. Thay vào đó, cần xác định khó khăn nhiều hơn để nỗ lực, cố gắng hơn.

Phát triển nhanh nhưng phải bền vững

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân, sáng tạo bắt nguồn từ văn hóa. Ông khẳng định những yếu tố này cộng đồng ASEAN đều có, cần phát huy mạnh mẽ để giúp ASEAN phát triển nhanh và bền vững.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh và Đầu tư ASEAN 2023 (Ảnh: Đoàn Bắc).

Nhìn nhận về cục diện thế giới, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam cho rằng cục diện thế giới đa cực là một xu thế tất yếu. Là một cực trong thế giới đa cực, ASEAN cần khẳng định là trung tâm trong hợp tác.

"ASEAN hoàn toàn có đủ khả năng đảm nhận được sứ mệnh đó bởi đây là khu vực phát triển năng động với dân số hơn 600 triệu dân", Thủ tướng tin tưởng.

Theo ông, ASEAN có không gian kinh tế rộng mở với mạng lưới 8 hiệp định thương mại tự do (FTA), gồm Khu vực Mậu dịch tự do ASEAN (AFTA) và 7 FTA với các đối tác quan trọng. Không gian này tạo nên một khu vực thương mại tự do chiếm 30% dân số thế giới (với trên 688 triệu người) và 32% GDP toàn cầu (quy mô trên 3.600 tỷ USD năm 2022).

Bên cạnh nhiều sáng kiến mới được thúc đẩy mạnh mẽ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh ASEAN là một khối độc lập, tự cường, là điểm sáng về tăng trưởng kinh tế.

Năm 2022, tăng trưởng kinh tế của ASEAN đạt 5,6% trong khi tăng trưởng toàn cầu chỉ đạt 2,9%. Dự báo năm 2023, tỷ lệ này đạt 4,5%, cao hơn so với dự báo tốc độ tăng trưởng của nhóm nước phát triển.

Để ASEAN phát huy vai trò, vị thế và tận dụng, nắm bắt những cơ hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính góp ý cần củng cố và tăng cường đoàn kết nội khối, duy trì cam kết lâu dài về mở cửa thị trường, thúc đẩy thương mại và đầu tư; luôn mở rộng cánh cửa cho các nhà đầu tư, ý tưởng sáng tạo và tài năng.

Nhấn mạnh ASEAN cần tăng cường hội nhập khu vực sâu rộng hơn để khai thác tốt hơn thế mạnh của nhau, Thủ tướng Phạm Minh Chính gợi ý nên chọn trọng tâm trọng điểm, ưu tiên những nội dung như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ…

"Đó là những cái ta đang cần và đang có thế mạnh. Việt Nam ở khu vực nhiệt đới gió mùa, có nắng có gió không cần mua của ai, cũng không ai lấy đi được. Vấn đề là chúng ta phải hợp tác khai thác, phát triển ngành này để có thể tự lực tự cường về năng lượng", lãnh đạo Chính phủ Việt Nam dẫn chứng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Đoàn Bắc).

Ông cũng khẳng định quan điểm phát triển nhanh nhưng phải bền vững, không hy sinh công bằng, tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Kiên định cách tiếp cận toàn dân trong tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN, lấy người dân là trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của sự phát triển, cũng là một định hướng được Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập.

Chính phủ và doanh nghiệp cần hợp tác chặt chẽ

Để phát huy hơn nữa vai trò của doanh nghiệp trong thúc đẩy tăng trưởng, tạo bứt phá mới cho ASEAN, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng Chính phủ và doanh nghiệp cần hợp tác ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, thực chất, cụ thể.

Trong đó quan trọng nhất là hoàn thiện thể chế, đơn giản hóa các thủ tục, lắng nghe doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc mới phát sinh.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp và Chính phủ cần chung tay phát triển cơ sở hạ tầng chiến lược để tạo ra không gian phát triển mới, tạo ra cách quản lý và khai thác đất có hiệu quả hơn, giảm chi phí logistic…

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh các nước trong khối ASEAN cần đoàn kết, hợp tác, hỗ trợ nhau phát triển (Ảnh: Dương Giang).

"Tôi rất mong doanh nghiệp đi đầu trong đổi mới sáng tạo, tăng năng suất lao động, kết hợp hài hòa giữa sản xuất kinh doanh với đổi mới sáng tạo, nghiên cứu phát triển", theo lời người đứng đầu Chính phủ.

Theo ông, bên cạnh trách nhiệm với xã hội và cộng đồng, doanh nghiệp cũng cần nâng cao năng lực và đạo đức kinh doanh, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng, bền vững.

"Các doanh nghiệp phải đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ nhau. Dù ở đâu, tinh thần là trong tôi có bạn, trong bạn có tôi, để chúng ta hỗ trợ nhau phát triển", Thủ tướng nhấn mạnh.

Khẳng định là một đối tác tin cậy, thành viên tích cực có trách nhiệm, Thủ tướng cam kết Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Indonesia và các nước ASEAN để xây dựng một ASEAN đoàn kết, thống nhất, tự cường và phát triển; bắt kịp những xu thế mới, ứng phó hiệu quả với các thách thức, đảm bảo cân bằng giữa mục tiêu phục hồi tăng trưởng trong ngắn hạn và phát triển bền vững trong dài hạn.

Hoài Thu (Từ Jakarta, Indonesia)