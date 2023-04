Thủ tướng đến Lào, chuẩn bị tham dự Hội nghị Cấp cao Ủy hội sông Mekong

Ra sân bay đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam có Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng Lào Alounxai Sounnalath; Thứ trưởng Bộ Năng lượng mỏ Lào XayNhakhone; Phó Đô trưởng Vientiane Phukhong Bannavong; Chánh Văn phòng Bộ Ngoại giao Lào Phongsavan Xisulath; Vụ trưởng vụ Lễ tân, Bộ Ngoại giao Lào Amphay Kindavong; Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng và cán bộ các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào.

Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao Ủy hội sông Mekong quốc tế lần thứ 4 vào ngày 5/4, theo lời mời của Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.

Ngay sau khi đến Thủ đô Vientiane, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ rời đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia để dự tiệc chiêu đãi chính thức do Thủ tướng Lào chủ trì.

Ngày mai (5/4), trước khi tham dự và có bài phát biểu tại phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao Ủy hội sông Mekông quốc tế lần thứ 4, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có một số hoạt động khác tại Lào.

Theo đó, người đứng đầu Chính phủ sẽ gặp, làm việc với Thủ tướng Lào và Thủ tướng Campuchia; gặp hẹp giữa Thủ tướng các nước thành viên MRC. Khi Hội nghị Cấp cao kết thúc, các Thủ tướng sẽ thông qua Tuyên bố Vientiane - Tuyên bố chung của Hội nghị. Người đứng đầu Chính phủ sẽ có cuộc hội kiến với Thủ tướng Lào trước khi rời Vientiane về nước.

Tham dự Hội nghị cấp cao lần này dự kiến có Thủ tướng của 4 nước thành viên Ủy hội, gồm Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam. Ngoài ra còn có lãnh đạo/đại diện của 2 nước đối tác đối thoại (Trung Quốc và Myanmar), 12 đối tác phát triển, các tổ chức quốc tế và khu vực, các tổ chức xã hội và cộng đồng trong lưu vực.

Hội nghị MRC lần thứ tư nhằm tiếp tục khẳng định cam kết chính trị ở cấp cao nhất của 4 quốc gia thành viên trong việc tăng cường thực hiện hiệu quả Hiệp định Mekong năm 1995 và chức năng của Ủy hội. Đây cũng là dịp để các bên phân tích, đánh giá thách thức và cơ hội liên quan đến nguồn nước, bao gồm các vấn đề phát triển bền vững và quản lý môi trường lưu vực, đồng thời xác định các định hướng phát triển, thống nhất các thỏa thuận/kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển Lưu vực sông Mekong giai đoạn 2021 - 2030.

Ủy hội sông Mekong quốc tế được thành lập theo Hiệp định hợp tác Phát triển bền vững lưu vực sông Mekong, ký ngày 5/4/1995 giữa Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam.

Mục tiêu chính của Ủy hội là thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia thành viên trong sử dụng, phát triển và bảo vệ tài nguyên nước và các tài nguyên liên quan một cách bền vững trên lưu vực sông Mekong.

Hội nghị cấp cao Ủy hội sông Mekong quốc tế được tổ chức từ năm 2010, theo cơ chế luân phiên 4 năm/lần tại 4 nước thành viên của Ủy hội. Đến nay, có 3 kỳ Hội nghị MRC đã được tổ chức. Lần đầu tiên vào năm 2010 do Thái Lan đăng cai tại Hua Hin; lần thứ hai vào năm 2014 do Việt Nam đăng cai tại TPHCM và lần thứ ba vào năm 2018 do Campuchia đăng cai tại Siem Reap.