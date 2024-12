Thủ tướng ấn định mốc hoàn thành 5 dự án kết nối sân bay Long Thành

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn hỏa tốc, truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng về việc triển khai các tuyến giao thông kết nối với cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Nhu cầu về kết nối hạ tầng giao thông với sân bay lớn nhất Việt Nam được đặt ra trong bối cảnh công trình này hoàn thành vào 31/12/2025.

Thủ tướng nhấn mạnh việc cần phải có sự chỉ đạo rõ ràng, xác định trách nhiệm cụ thể của các đơn vị và các mốc thời gian hoàn thành, nhằm đảm bảo tiến độ dự án đúng như kế hoạch. Việc giao nhiệm vụ cần "rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ trách nhiệm".

Cụ thể, đối với dự án đầu tư mở rộng đường cao tốc TPHCM - Long Thành, Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT, Bộ Tài chính, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, và Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Đường cao tốc Việt Nam (VEC) khẩn trương thực hiện các chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc. Dự án này cần hoàn thành cùng với tiến độ của sân bay Long Thành, tức là trước ngày 31/12/2025.

Thủ tướng kiểm tra tiến độ nhà ga hành khách sân bay Long Thành ngày 3/12 (Ảnh: Phước Tuần).

Theo phương án đề xuất, phạm vi dự án sẽ mở rộng đoạn TPHCM - Long Thành trên tổng chiều dài gần 22km, trong đó: Đoạn từ Vành đai 2 đến Vành đai 3 có quy mô 8 làn xe; đoạn từ Vành đai 3 đến nút giao với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có quy mô 10 làn xe; cầu Long Thành mới có quy mô như cầu hiện tại, tổ chức khai thác với quy mô 10 làn xe. Tổng mức đầu tư dự án hơn 14.955 tỷ đồng (bao gồm lãi vay trong thời gian xây dựng). Trong đó, vốn chủ sở hữu là hơn 5.555 tỷ đồng (37%), vốn vay thương mại là 9.400 tỷ đồng (63%).

Dự án đường Vành đai 3 TPHCM: UBND TPHCM cùng các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An được yêu cầu triển khai thi công nhanh chóng, hoàn thành cơ bản vào năm 2025, nhằm đưa vào khai thác từ năm 2026.

Hiện, dự án thành phần 1 thuộc đường Vành đai 3 đoạn qua TPHCM do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ban Giao thông) làm chủ đầu tư đạt 24,3% giá trị xây lắp. Còn dự án thành phần 1A Tân Vạn - Nhơn Trạch do Bộ GTVT làm chủ đầu tư hiện đạt 77,4% giá trị xây lắp, vượt 11,4% so với hợp đồng và dự kiến về đích trước 4 tháng.

Dự án thành phần 1A Vành đai 3 TPHCM sẵn sàng kết nối vào cao tốc (Ảnh: Bảo Ngọc).

Dự án đường Vành đai 4 TPHCM: Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các địa phương là TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, và Bà Rịa - Vũng Tàu, sẽ tiến hành thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, trình Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư trong kỳ họp tháng 2/2025.

Đặc biệt, đối với dự án đường sắt (gồm tuyến đường sắt nhẹ Thủ Thiêm - Long Thành, tuyến kết nối sân bay Tân Sơn Nhất với sân bay Long Thành, và tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu), Bộ GTVT được yêu cầu nghiên cứu và báo cáo Thủ tướng trong quý I/2025, để trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư vào năm 2025.

Đối với dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành: Các cơ quan liên quan cần hoàn thành thủ tục phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư và tập trung tổ chức thi công. Mục tiêu là hoàn thành dự án này đồng bộ với tiến độ sân bay Long Thành, vào cuối năm 2025. Đường cao tốc Bến Lức - Long Thành có tổng mức đầu tư 29.600 tỷ đồng. Ban đầu, dự án được dự kiến hoàn thành vào 30/9/2025.

Còn dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu: Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT phối hợp với tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu triển khai thi công gấp rút, với mục tiêu hoàn thành cơ bản vào năm 2025 và đưa vào khai thác từ năm 2026.