Thứ trưởng Bộ Công an: "10 ý kiến có tới 8 người quan tâm đến thu hồi đất"

Quan điểm này được Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng nêu ra tại cuộc họp Ban Chỉ đạo về kết quả thực hiện kế hoạch lấy ý kiến nhân dân và việc tiếp thu, giải trình ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), chiều 28/3.

Chủ trì cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) lưu ý việc tiếp thu ý kiến đóng góp vào nội dung dự thảo luật phải bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong toàn bộ dự án luật, bám sát thực tiễn và chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, không "đẽo cày giữa đường".

Đại diện cơ quan soạn thảo, ông Đào Trung Chính, Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất (Bộ Tài nguyên và Môi trường), cho biết dự thảo luật hoàn thiện sau khi tiếp thu ý kiến nhân dân có 16 chương, 242 điều, trong đó bổ sung mới 17 điều, bỏ 11 điều và tăng 1 mục so với dự thảo xin ý kiến nhân dân.

Cuộc họp Ban Chỉ đạo về kết quả thực hiện kế hoạch lấy ý kiến nhân dân và việc tiếp thu, giải trình ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai sửa đổi (Ảnh: VGP).

Một số nội dung lớn được nhiều ý kiến góp ý tập trung vào nhóm vấn đề về: Quyền và trách nhiệm của Nhà nước, công dân đối với đất đai; địa giới hành chính; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phát triển quỹ đất; giao đất, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng đất; tài chính đất đai, giá đất…

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng kiến nghị cơ quan soạn thảo cập nhật các văn bản pháp lý liên quan đến đất quốc phòng, an ninh vào dự thảo luật để phù hợp với thực tiễn và thẩm quyền sử dụng; tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng an ninh.

Từ thực tế "10 ý kiến có tới 8 ý kiến quan tâm đến thu hồi đất", Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cho rằng dự thảo luật quy định danh mục các loại đất thu hồi càng cụ thể càng dễ áp dụng, vừa an dân, giữ ổn định xã hội, vừa đáp ứng được quy định của Hiến pháp về quyền sử dụng đất của người dân.

Chung quan điểm, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Thị Bích Ngọc nhìn nhận việc sửa đổi luật này sẽ tác động trực tiếp đến hoạt động đầu tư và môi trường đầu tư kinh doanh.

Vì cộng đồng doanh nghiệp quan tâm đến vấn đề cho thuê đất, thu hồi đất, tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, bà Ngọc cho rằng các quy định về đất đai phải tạo yên tâm cho doanh nghiệp đầu tư, triển khai dự án sản xuất, kinh doanh. "Luật cũng cần có cơ chế khả thi nhằm thu hút hiệu quả nguồn lực đầu tư nước ngoài", Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc nói.

Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Hà chia sẻ hai vấn đề người dân rất quan tâm. Đầu tiên là phương pháp định giá đất vì đây là nút thắt trong thu hồi, bồi thường, tái định cư. Hai là vai trò của chính quyền cấp xã trong quản lý, sử dụng đất. Theo Thứ trưởng Hà, các quy định trong dự thảo luật về hai vấn đề này đã được tiếp thu, hoàn thiện đầy đủ, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu kết luận cuộc họp (Ảnh: VGP).

Thứ trưởng Bộ Lao động cũng đề nghị cần có đánh giá tác động về bình đẳng giới khi triển khai Luật Đất đai (sửa đổi); chính sách hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề cho lao động nhiều tuổi khi chuyển đổi đất đai.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị cơ quan soạn thảo tổng hợp, thống kê chính xác số lượng ý kiến đóng góp cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); xác định mức độ quan tâm của người dân, xã hội đối với từng nhóm vấn đề.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu một số ý kiến được nêu tại cuộc họp như quy định phân loại đất công, đất an ninh - quốc phòng đi kèm theo cơ chế, chính sách phù hợp để đơn giản hóa thủ tục hành chính; chính sách tiếp cận đất đai đối với người nước ngoài nhằm huy động, thu hút các nhà đầu tư lớn mà không ảnh hưởng đến an ninh, quốc phòng, bảo đảm bình đẳng của doanh nghiệp; cơ chế cho thuê đất, trả tiền hàng năm hoặc trả tiền một lần…