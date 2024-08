Thông tin mới vụ trụ sở 60 tỷ đồng không có lối vào ở Hòa Bình

Ngày 8/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Phạm Hồng Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Hòa Bình - Đà Bắc, cho biết đơn vị đã chuyển về trụ sở làm việc sau nhiều tháng phải chuyển đến Cục Thuế tỉnh.

Mượn được đất, Chi cục thuế khu vực Hòa Bình - Đà Bắc mở lối đi tạm vào cơ quan sau nhiều tháng bỏ trống trụ sở (Ảnh: Thái Bá).

"Sau khi mượn được lối đi, đơn vị đã đổ đá cấp phối mở đường vào trụ sở. Sau đó, chuyển cán bộ từ Chi cục Thuế tỉnh trở về trụ sở của đơn vị làm việc, các giao dịch thuế diễn ra bình thường hơn 2 tháng nay", ông Sơn nói.

Cũng theo Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Hòa Bình - Đà Bắc, liên quan đến cổng chính vào trụ sở của đơn vị, UBND tỉnh Hòa Bình vẫn đang giao UBND thành phố Hòa Bình tiếp tục giải phóng mặt bằng, triển khai giai đoạn 2 dự án đường Chi Lăng kéo dài, khi đó mới mở được đường vào trụ sở của chi cục.

Ghi nhận của phóng viên, hơn 2 tháng nay người dân đã có thể đến trụ sở Chi cục Thuế khu vực Hòa Bình - Đà Bắc (thành phố Hòa Bình) để giao dịch. Từ bên ngoài vào trụ sở 7 tầng (được đầu tư số tiền 60 tỷ đồng) có một lối vào rộng khoảng 5m được mở tạm.

Lối đi vào trụ sở Chi cục Thuế khu vực Hòa Bình - Đà Bắc mở tạm nhỏ hẹp, bên dưới đổ đá cấp phối tạm bợ (Ảnh: Thái Bá).

Ngay đầu lối đi mở tạm này có chiếc cổng chào ghi tên, địa chỉ, số điện thoại của Chi cục Thuế khu vực Hòa Bình - Đà Bắc. Bên dưới nền đường vẫn là đất đá cấp phối đổ tạm, chưa được đổ bê tông. Từ cổng chào vào sâu bên trong, lối đi bị hẹp lại, Chi cục Thuế treo tấm biển cảnh báo người dân khi qua lại chú ý quan sát để đảm bảo an toàn.

Trước đó, tháng 9/2023, Chi cục Thuế khu vực Hòa Bình - Đà Bắc có thông báo chuyển địa điểm làm việc về Cục Thuế tỉnh Hòa Bình. Nguyên nhân là đơn vị này không còn lối đi vào trụ sở.

Theo đó, trụ sở Chi cục Thuế khu vực Hòa Bình - Đà Bắc được đầu tư xây dựng với số tiền gần 60 tỷ đồng (tòa nhà 7 tầng), đưa vào sử dụng năm 2020. Hoạt động từ năm 2020-2023, do không có đường vào nên đơn vị này phải mượn một phần diện tích đất của Công an tỉnh Hòa Bình để lấy lối ra vào cơ quan.

Trụ sở Chi cục Thuế 60 tỷ đồng bị bỏ trống nhiều tháng vì không có lối đi vào (Ảnh: Thái Bá).

Tháng 9/2023, Công an tỉnh Hòa Bình có thông báo lấy lại diện tích đất cho mượn để bảo đảm bí mật Nhà nước đối với đất an ninh, quốc phòng theo quy định. Sau khi trả lại diện tích đất cho Công an tỉnh, Chi cục Thuế không có đường đi vào trụ sở. Các cán bộ phải chuyển về Cục Thuế tỉnh làm việc, từ đó trụ sở 60 tỷ đồng buộc phải bỏ trống trong nhiều tháng.