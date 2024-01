Thống kê hàng không Việt Nam 2023: Biến số Bamboo Airways

Cục Hàng không Việt Nam vừa công bố thống kê tổng sản lượng chuyến bay và tình trạng chậm, hủy chuyến của các hãng hàng không Việt trong năm 2023.

Tính tổng 12 tháng, các hãng hàng không Việt đã khai thác 281.600 chuyến bay, giảm khoảng 30.000 chuyến so với cùng kỳ năm 2022 (313.000 chuyến).

4 hãng hàng không đứng đầu về sản lượng chuyến bay (Ảnh: Cục HK).

Trong đó, Bamboo Airways là hãng bay chứng kiến mức sụt giảm số chuyến bay nhiều nhất, từ 52.000 chuyến trong năm 2022 xuống còn 38.600 chuyến trong năm 2023.

Mức sụt giảm lớn như trên là hệ quả của việc ngừng khai thác đội máy bay B787 thân rộng và cắt giảm hàng loạt đường bay quốc tế/quốc nội của Tre Việt. Đây là quyết định "bất đắc dĩ" của hãng để duy trì hoạt động trong bối cảnh khó khăn tài chính.

Tình trạng giảm số chuyến bay cũng được ghi nhận ở mức thấp hơn với Vietnam Airlines, Vietjet Air, và Vasco. Trong khi đó, Pacific Airlines và Vietravel Airlines ghi nhận đà tăng chuyến.

Mặc dù số lượng chuyến bay sụt giảm mạnh, Tre Việt vẫn là hãng hàng không có tỷ lệ bay đúng giờ (OTP) cao nhất với 92,5%. Xếp sau đó là VASCO (92%), Vietnam Airlines (86,9%), Vietravel (86,4%), Pacific Airlines (84,4%) và Vietjet Air (78,7%).

Năm 2023, tổng số chuyến bay bị hủy là 888 chuyến, giảm hơn so với năm 2022 (1.155 chuyến). Tuy nhiên, số chuyến bay bị chậm (delay) là gần 44.000 chuyến, tăng 12.000 chuyến so với năm ngoái. Tỷ lệ bay đúng giờ toàn ngành năm 2023 là 84,5%, sụt gần 6 điểm phần trăm so với năm 2022.

Một điểm đáng chú ý là lần đầu tiên Vietjet Air đã vượt Vietnam Airlines về số lượng chuyến bay khai thác trong một năm. Hãng hàng không giá rẻ đã kết thúc năm 2023 với 108.786, trong khi Vietnam Airlines chỉ khai thác 103.261 chuyến.

Dĩ nhiên, chênh lệch về số chuyến bay chưa nói nên hãng nào chuyên chở nhiều hành khách hơn bởi còn phụ thuộc vào máy bay thân rộng hay thân hẹp và tỷ lệ ghế được lấp đầy.

Sản lượng hành khách nội địa đã sụt giảm trong năm 2023 và sẽ tiếp tục giảm mạnh hơn trong năm 2024 (Đồ họa: Ngọc Tân).

Nhìn chung, ngành hàng không Việt Nam trải qua năm 2023 với nhiều biến số không như kỳ vọng. Thị trường hàng không có xu hướng phục hồi nhưng tốc độ phục hồi chậm, chững lại ngay cao điểm hè và giảm dần vào cuối năm.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, sản lượng hành khách nội địa đã sụt giảm trong năm 2023 và sẽ tiếp tục giảm mạnh hơn trong năm 2024.

Ghi nhận ngành hàng không đang có những thách thức, khó khăn, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng đã yêu cầu Cục Hàng không quyết liệt, tích cực hơn trong việc đề xuất các chính sách, giải pháp nhằm giúp cho ngành vượt qua khó khăn, phát triển nhanh, bền vững hơn.