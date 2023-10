Thời tiết ngày 25/10: Miền Bắc tăng nhiệt, Trung Bộ giảm mưa

Ngày 25/10, thời tiết miền Bắc tiếp diễn trạng thái se lạnh về đêm và sáng sớm. Ban ngày, khu vực tăng nhiệt nhẹ so với một ngày trước khi nhiệt độ cao nhất chạm ngưỡng 29-31 độ C, trời nhiều mây và có nắng gián đoạn.

Trong khi đó, mưa bắt đầu giảm và thu hẹp vùng ảnh hưởng ở Trung Bộ. Mưa chỉ còn xuất hiện ở khu vực từ nam Nghệ An đến Quảng Trị vào sáng sớm, sau đó giảm dần và chấm dứt.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết từ khoảng đêm 27/10, mưa dông khả năng xuất hiện ở miền Bắc, sau đó lan dần ra một số nơi ở Bắc Trung Bộ. Khu vực nhiều khả năng đón thêm đợt không khí lạnh mới gây giảm nhiệt vào cuối tháng 10.

Không khí lạnh suy yếu khiến Hà Nội tăng nhiệt nhẹ và có nắng gián đoạn vào ban ngày (Ảnh: Hữu Nghị).

Dự báo thời tiết ngày 25/10 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, cao nhất 29-31 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi 17-20 độ C, nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Có mưa vài nơi về đêm, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, mưa rào và dông rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, riêng vùng ven biển phía bắc cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 27-30 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 27-30 độ C.

- Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, chiều tối mưa dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

- Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và tối mưa dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C.