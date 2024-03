Thời tiết đêm nay và ngày mai 30/3: Không khí lạnh suy yếu ở miền Bắc

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết chiều tối và đêm 29/3, mưa dông tiếp diễn ở nhiều nơi tại Đông Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và Tây Nguyên. Lượng mưa phổ biến 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Từ ngày 30/3, nền nhiệt miền Bắc tăng cao trở lại khi không khí lạnh suy yếu nhanh. Thời tiết chuyển nắng ráo, oi nóng về trưa và chiều với mức nhiệt cao nhất 28-31 độ C. Riêng Tây Bắc có nơi nắng nóng trên 35 độ C.

Cùng lúc, nắng nóng gia tăng trở lại trên diện rộng ở khu vực Nam Bộ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-45%.

Khu vực Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nắng nóng ở Nam Bộ khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Đáng lưu ý, từ ngày 31/3 đến 5/4, ở phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên khả năng xảy ra một đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Ngày 1-4/4, nắng nóng khả năng xảy ra ở phía Đông Bắc Bộ.

Dự báo nền nhiệt tại Hà Nội trong 10 ngày tới (Ảnh: NCHMF).

Dự báo thời tiết ngày 30/3 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C, cao nhất 29-31 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng Tây Bắc có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 27-30 độ C, Tây Bắc 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 28-31 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Đêm mưa rào kèm dông vài nơi, ngày nắng, vùng núi phía tây có nơi nắng nóng 35 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 30-33 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23-36 độ C; cao nhất 30-33 độ C.

- Tây Nguyên: Chiều tối và đêm mưa rào kèm dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng trên 35 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 30-33 độ C.

- Nam Bộ: Chiều tối và đêm mưa rào kèm dông vài nơi, ngày nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất ở miền Đông 35-37 độ C, miền Tây 33-35 độ C.