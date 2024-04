Di sản Tràng An - Ngọc đất Việt, trái tim đô thị di sản thiên niên kỷ

Tối 26/4, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, lãnh đạo Trung ương, các địa phương; bà Simona Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO lần thứ 42.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu tại lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới (Ảnh: Thái Bá).

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nêu rõ, quần thể danh thắng Tràng An là điểm nhấn đặc biệt của thiên nhiên, của con người Ninh Bình là dấu gạch nối của quá khứ và hiện tại với trầm tích văn hóa, lịch sử và cảnh quan tạo nên mối giao thoa hài hòa giữa không gian văn hóa cộng sinh.

Quần thể danh thắng Tràng An chính thức được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới năm 2014, trở thành di sản hỗn hợp thứ 31 trên thế giới, thứ 11 ở châu Á Thái Bình Dương và là di sản hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á.

Phó Thủ tướng chia sẻ thêm, sau 10 năm được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới, với sự vào cuộc quyết liệt và quyết tâm, cách làm bài bản, sáng tạo của chính quyền, doanh nghiệp và người dân, quần thể danh thắng Tràng An được đánh giá là một trong những mô hình mẫu mực, tiêu biểu nhất trên thế giới.

"Di sản kép" này có sự kết hợp thành công giữa phát triển kinh tế và du lịch bền vững mà vẫn có thể tôn trọng thiên nhiên, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa người dân, doanh nghiệp và Nhà nước. Đồng thời trở thành biểu tượng của sự cam kết có trách nhiệm của Việt Nam trong việc thực hiện Công ước UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới năm 1972.

Phó Thủ tướng đưa ra một số vấn đề, yêu cầu tỉnh Ninh Bình thực hiện trong thời gian tới để quần thể danh thắng Tràng An - Ngọc đất Việt, sẽ mãi là viên ngọc sáng ngời của giá trị lịch sử, nhân văn, gần gũi với thiên nhiên và cốt cách hùng thiêng của mảnh đất Cố đô, trái tim của Đô thị di sản thiên niên kỷ, là động lực thúc đẩy một tương lai tươi sáng cho di sản và cộng đồng.

Bà Simona Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO lần thứ 42 phát biểu tại lễ kỷ niệm (Ảnh: Thái Bá).

Bà Simona Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO lần thứ 42, chia sẻ sự kiện kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới không chỉ đánh dấu một thập kỷ của sự công nhận toàn cầu về giá trị to lớn của kho báu thiên nhiên và văn hóa này mà còn là dịp để tôn vinh sự xuất sắc vô song của Tràng An cả trong công tác bảo tồn di sản và phát triển bền vững.

Tràng An còn là một bằng chứng cụ thể về việc chia sẻ công bằng những lợi ích thu được từ việc khai thác danh thắng, nâng cao ý thức thuộc về nơi này, tôn trọng lẫn nhau, gắn kết xã hội, cũng như sự tự do về lựa chọn và hành động của các cá nhân và tập thể.

Thành tựu này là kết quả từ nỗ lực chung của tất cả chúng ta trong việc khai phóng sức mạnh đột phá của di sản để làm phong phú thêm cuộc sống của cả thế hệ hiện tại và các thế hệ tương lai.

"Trong kỷ nguyên với nhiều thay đổi nhanh chóng trên toàn cầu, khi những biến động về xã hội và lợi ích khác nhau thường khiến chúng ta cảm thấy trở nên lạc lõng, thì các mối quan hệ hợp tác để bảo vệ Tràng An lại trở thành cầu nối, thúc đẩy đối thoại và hiểu biết giữa các cộng đồng, nhóm người và cá nhân trên toàn thế giới.

Do vậy, giai đoạn mười năm tiếp theo trong chương sử của Tràng An sẽ tiếp tục được viết nên bằng hoạt động hợp tác, bảo tồn và một tầm nhìn chung về một tương lai tươi sáng, bền vững hơn cho tất cả mọi người", bà Simona Mirela Miculescu nói.

Lễ hội Tràng An diễn ra hàng năm thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia (Ảnh: Thái Bá).

Ông Đoàn Minh Huấn, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nêu rõ, thời gian tới, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Ninh Bình sẽ triển khai các giải pháp đồng bộ, bài bản để thực hiện có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; làm tròn trọng trách thay mặt Nhân dân cả nước gìn giữ, bảo tồn, phát huy tài sản vô giá của dân tộc và nhân loại.