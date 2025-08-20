Thợ sơn tử vong trong vụ hỏa hoạn ở gara ô tô

Sáng 20/8, cơ quan chức năng phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra trên địa bàn rạng sáng cùng ngày, khiến một người tử vong.

Gara sửa chữa ô tô bị "bà hỏa" thiêu rụi khiến một người tử vong (Ảnh: Thái Bá).

Trước đó, khoảng 1h40 cùng ngày, tại gara sửa chữa ôtô B.T., trên đường Cát Linh, phường Hoa Lư, do anh N.M.T. (SN 1985) làm chủ, xảy ra vụ hỏa hoạn.

Phát hiện đám cháy, người dân báo tin cho cơ quan chức năng. Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát PCCC nhanh chóng có mặt dập lửa. Đến khoảng 2h45, đám cháy được khống chế.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trong gara này chỉ có một mình anh P.V.H. (SN 1974), là thợ sơn đang ngủ. Hậu quả vụ hỏa hoạn khiến anh H. tử vong, 6 ô tô bên trong và nhiều tài sản lửa thiêu cháy.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.