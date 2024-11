Thiếu niên đi xe máy bị người lạ đạp ngã trên đường ở TPHCM

Ngày 25/11, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh người đàn ông đạp ngã thiếu niên đi xe máy trên đường. Vụ việc xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 24/11 tại đường Đông Thạnh 2-7, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TPHCM.

Nạn nhân trong clip là L.N.Đ.K. (16 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn). Theo clip, người đàn ông chạy xe máy từ phía sau bất ngờ tiếp cận, dùng chân đạp vào K. khi thiếu niên đang đi xe máy phía trước. Sau cú đạp, K. cùng phương tiện ngã xuống đường, cơ thể bị sây sát.

Nam thanh niên dùng chân đạp ngã thiếu niên đi xe máy trên đường Đông Thạnh 2-7 (Ảnh: Cắt từ clip).

Người đàn ông tiếp tục di chuyển, sau đó quay đầu xe đến chỗ thiếu niên bị ngã. Thời điểm trên, nạn nhân sợ hãi, bỏ lại phương tiện chạy thoát thân. Toàn bộ vụ việc được camera an ninh quay lại.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an xã Đông Thạnh đã mời những người liên quan lên làm việc.

Trước đó 5 ngày, một vụ việc tương tự cũng xảy ra ở quận Bình Tân. Công an đã nhanh chóng mời H.M.T. (SN 2005) lên trụ sở để làm rõ hành vi đạp ngã tài xế chở hàng trên Hương Lộ 3, phường Bình Hưng Hòa.

Làm việc với công an, bước đầu T. thừa nhận hành vi. Anh ta khai do người đàn ông chở thùng hàng suýt va vào xe máy do anh ta cầm lái đang chở theo bạn gái. Nam thanh niên bực tức, chạy vượt lên và đạp vào xe khiến người chở hàng cùng xe máy ngã xuống đường.