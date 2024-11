Thanh niên 19 tuổi khai lý do đạp ngã tài xế chở hàng ở TPHCM

Ngày 22/11, Công an quận Bình Tân lấy lời khai H.M.T. (SN 2005) để điều tra về hành vi đạp ngã tài xế chở hàng trên Hương Lộ 3.

Làm việc với công an, bước đầu T. thừa nhận hành vi. Anh ta khai do người đàn ông chở thùng hàng suýt va vào xe máy do anh ta cầm lái đang chở theo bạn gái. Nam thanh niên bực tức, chạy vượt lên và đạp vào xe khiến người chở hàng cùng xe máy ngã xuống đường.

Tài xế chở hàng bị T. đạp ngã (Ảnh cắt từ clip).

Trước đó một ngày, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh T. đạp ngã một người đàn ông đi xe máy chở hàng trên Hương Lộ 3, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.

Theo clip, T. chạy xe máy phía sau chở theo một cô gái theo hướng đường 26 Tháng 3 về đường Tân Kỳ Tân Quý. Khi vừa qua khỏi nút giao Hương Lộ 3 - D5, nam thanh niên dùng chân đạp vào xe máy của người đàn ông chở hàng chạy cùng chiều.

Cú đạp mạnh khiến người đàn ông ngã nhào xuống đường, nam thanh niên không dừng lại mà tiếp tục di chuyển.

Tiếp nhận vụ việc, Công an quận Bình Tân cử lực lượng tiến hành truy xét, mời T. lên trụ sở để làm việc. Hiện công an củng cố hồ sơ, để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.