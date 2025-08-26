Mưa lũ cuốn trôi 3 người ở Lào Cai

Chiều 26/8, UBND xã Ngũ Chỉ Sơn (tỉnh Lào Cai) cho biết, do ảnh hưởng của bão số 5, khu vực xã Ngũ Chỉ Sơn xảy ra mưa lớn gây sạt lở đất.

Khoảng 13h cùng ngày, mưa lũ ở thôn Can Hồ Mông đã làm 2 người bị lũ cuốn trôi. Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền và người dân địa phương đã tổ chức tìm kiếm. Tới chiều cùng ngày đã tìm thấy anh Vàng A Giàng (SN 1986) bị thương; còn anh Lý A Hòa (SN 1998) vẫn đang mất tích.

Khu vực bản Mù, xã Phình Hồ bị ngập sâu do mưa lũ (Ảnh: Yên Bái).

Ngoài ra, tại xã Khánh Yên (tỉnh Lào Cai) cũng có một người bị thương do nước lũ cuốn trôi.

Cũng theo UBND xã Ngũ Chỉ Sơn, trong ngày 26/8, anh L.V.K. (SN 2000, công nhân nhà máy thuỷ điện Mây Hồ) trong quá trình đi kiểm tra vận hành của nhà máy bất cẩn rơi xuống hồ tử vong. Đây không phải vụ tai nạn do mưa lũ gây ra.

Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, tính đến 17h cùng ngày, do ảnh hưởng của cơn bão Kajiki, trên địa bàn tỉnh Lào Cai, lũ trên sông Ngòi Thia vẫn đang dao động ở mức cao do điều tiết xả lũ của các hồ chứa thượng nguồn.

Mực nước tại trạm Ngòi Thia lúc 17h cùng ngày là 46,32m, dưới báo động 3 0,18m.

Nước sông Hồng tại cầu Yên Bái chiều 26/8 đã dâng cao (Ảnh: Đức Mậu).

Trên sông Thao tại trạm Lào Cai, lũ đang tiếp tục lên. Mực nước lúc 17h cùng ngày là 79,86m (dưới báo động 1 0,14m).

Dự báo trong 6 tới 24h tới, mực nước lũ trên sông Ngòi Thia tại trạm Ngòi Thia tiếp tục dao động ở mức cao, trên sông Thao tại trạm Lào Cai, mực nước đỉnh lũ khả năng lên trên mức báo động 1.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai cho biết, mưa lũ đã làm 782 căn nhà bị thiệt hại. Số hộ dân đã di dời là 341 hộ, ở các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn. Ngoài ra, mưa lũ cũng làm gần 95ha diện tích nông, lâm nghiệp bị thiệt hại.