Thi thể nam giới trôi sông tại cầu tàu kho xăng dầu ở TPHCM

Ngày 19/8, Công an TPHCM đang điều tra vụ phát hiện thi thể nam giới (chưa rõ danh tính) tại cầu tàu 2B, thuộc Tổng kho xăng dầu Nhà Bè (xã Nhà Bè).

Khoảng 13h30 ngày 18/8, anh Ninh Văn Tâm (SN 2002, nhân viên bảo vệ trực tại cầu tàu 2B) phát hiện một thi thể nam giới trôi dạt vào chân cầu tàu nên gọi báo công an.

Thi thể người đàn ông được phát hiện tại chân cầu tàu 2B, Tổng kho xăng dầu Nhà Bè (Ảnh: Công an cung cấp).

Nhận tin báo, Công an xã Nhà Bè phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM đã nhanh chóng có mặt đưa thi thể nạn nhân vào bờ để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nhà chức trách cho biết, nạn nhân ngoài 30 tuổi, cao 1m72, dáng người trung bình. Thời điểm phát hiện, người này mặc áo khoác jean màu xanh, quần jean màu đen, chân mang giày thể thao màu đen, tay trái nạn nhân đeo chuỗi hạt màu đen.

Công an TPHCM đề nghị ai là thân nhân của tử thi vui lòng đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Tổ địa bàn Nhà Bè) tại địa chỉ 335 Nguyễn Bình, ấp 43, xã Nhà Bè, gặp điều tra viên Hoàng Thái Sơn, SĐT: 0963.230.988 để phục vụ công tác xác minh danh tính nạn nhân.