Thi hành án Hà Nội vượt chỉ tiêu 3 năm liên tiếp

Sáng 2/12, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2025.

Theo thông tin từ Cục Thi hành án dân sự Hà Nội, thủ đô là địa bàn trọng điểm, có nhiều thuận lợi nhưng cũng rất nhiều thách thức, khó khăn, phức tạp về thi hành dân sự.

Ý thức được trách nhiệm nặng nề đó, hàng tuần, hàng tháng, lãnh đạo chủ chốt Cục Thi hành án dân sự Hà Nội đều họp bàn, thảo luận công khai, dân chủ, thống nhất cao về lãnh đạo, chỉ đạo.

Nhờ đó, 3 năm liên tiếp từ 2022-2024, các cơ quan thi hành án dân sự của Hà Nội đều hoàn thành vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh tại một phiên tòa (Ảnh: Minh Đức).

Trong đó, năm 2024 Hà Nội phải thi hành hơn 72.400 việc với hơn 96.700 tỷ đồng, đến nay đã giải quyết xong hơn 46.900 việc/hơn 25.000 tỷ đồng.

"2 năm gần đây, nhiều vụ việc tồn tại từ nhiều năm trước có khó khăn, vướng mắc, vi phạm, bị khiếu nại, tố cáo, bức xúc kéo dài được nhiều cơ quan các cấp và dư luận quan tâm đã được giải quyết xong dứt điểm, đúng quy định để đảm bảo an ninh, trật tự xã hội ở địa phương; như vụ Khánh Dần ở huyện Thạch Thất, vụ Sang Tính ở huyện Thường Tín, vụ Chúc Tỉnh và vụ Chợ Sáng ở quận Nam Từ Liêm, vụ Mệ Chí ở huyện Phúc Thọ", đại diện Cục Thi hành án dân sự Hà Nội cho hay.

Đặc biệt, năm nay Cục Thi hành án dân sự Hà Nội phải tổ chức thi hành vụ án xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh với số lượng người được thi hành án rất lớn, chưa có tiền lệ - gần 7.000 bị hại và số tiền phải thi hành trên 8.600 tỷ đồng.

Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự Hà Nội đã chỉ đạo viết phần mềm riêng về thụ lý, ra quyết định thi hành án và xử lý một số nghiệp vụ riêng cho vụ việc này.

Nhờ đó, chỉ trong thời gian từ tháng 6 tới tháng 9, cơ quan thi hành án đã tổ chức hoàn trả cơ bản số tiền trên cho các bị hại, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân.

Cán bộ thi hành án dân sự thực thi công vụ trong một vụ cưỡng chế thi hành án (Ảnh minh họa: BTP).

Ngoài ra, trong 3 năm (2022-2024), các cơ quan thi hành án ở Hà Nội phải tổ chức hơn 3.500 vụ cưỡng chế thi hành án. "Trong đó có 1.081 vụ tổ chức cưỡng chế có huy động lực lượng và đều thành công, an toàn tuyệt đối, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương", đại diện cơ quan thi hành án Hà Nội dẫn chứng.